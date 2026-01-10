Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Provincias

avispa
Avispa. La especie fue hallada cerca del Parque Nacional Podocarpus.EFE

Investigadores hallan tipo de avispa que es clave para agricultura

Esta especie aportaría al control biológico en ecosistemas naturales

Investigadores ecuatorianos registraron por primera vez en el país la presencia de la ‘Brachymeria pandora’, una diminuta avispa parasitoide que es clave para el control biológico en ecosistemas naturales y agrícolas, informó el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio).

Te puede interesar Guardaparques sembraron 400 plántulas de Scalesia en la isla Isabela

De acuerdo con los investigadores, 42 avispas adultas fueron encontradas emergiendo de la pupa de una mariposa nativa, recolectada en un bosque secundario cercano al Parque Nacional Podocarpus, ubicado en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, confirmando así, además, por primera vez en el país “esta interacción hospedante–parasitoide”.

FUSARIUM

Agrocalidad: "La finca afectada por el Fusarium R4T sigue produciendo banano"

Leer más

Según el Inabio, las avispas parasitoides desempeñan un papel fundamental en la regulación natural de poblaciones de insectos, actuando como controladores biológicos en ecosistemas silvestres y agrícolas. Son ampliamente utilizadas en el control de plagas agrícolas de importancia económica, y con un creciente potencial en programas de conservación. “Sin embargo, pese a su relevancia, siguen siendo poco estudiadas en países megadiversos como Ecuador”, detalló el Instituto.

Este hallazgo representa además “el punto más occidental y de mayor altitud donde se ha documentado esta especie en Sudamérica”, ya que hasta ahora la avispa había sido reportada principalmente en zonas de tierras bajas de países como Brasil, Perú, Colombia, Venezuela y Guyana.

RELACIONADAS

Diversidad

Actualmente se han descrito alrededor de 320 especies de ‘Brachymeria’ a nivel mundial, de las cuales 46 se encuentran en la región neotropical. Sin embargo, el Inabio señaló que se considera que esta diversidad está subestimada.

En Ecuador solo se han registrado ocho especies: seis en el territorio continental y dos en las Islas Galápagos, un número bajo en comparación con Perú, que acumula 18.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. México, de tránsito a destino

  2. Eel Pie, la isla “secreta” de Londres

  3. Investigadores hallan tipo de avispa que es clave para agricultura

  4. Emelec: una pretemporada entre incógnitas

  5. Dayanara despide a Yeison Jiménez tras su muerte: “Eres eterno”

LO MÁS VISTO

  1. Yeison Jiménez muere en accidente aéreo

  2. Locales de los bajos de la Presidencia pasaron por una revisión

  3. Concesionaria invade la acera en Quito y pone a prueba la eficacia de la AMC

  4. Juez liberó con un habeas corpus irregular a alias Odín, socio de Jezdimir Srdan

  5. Argelia vs Nigeria: alineaciones y dónde ver EN VIVO Copa Africana de Naciones

Te recomendamos