Argelia vs Nigeria: alineaciones y dónde ver EN VIVO Copa Africana de Naciones

Con figuras como Mahrez y Osimhen, Argelia y Nigeria buscan avanzar a semifinales del torneo continental

Argelia busca la clasificación a la semifinal de la Copa Africana de Naciones.

La Copa Africana de Naciones entra en su fase decisiva y uno de los partidos más atractivos de los cuartos de final será el choque entre Argelia y Nigeria, dos selecciones históricas que buscarán un lugar en las semifinales del torneo.

El encuentro se disputará este sábado 10 de enero de 2026, desde las 11:00 (hora de Ecuador), en el Gran Estadio de Marrakech, ubicado en la zona de Ouahat Sidi Brahim.

Argelia apuesta por su jerarquía

La selección de Argelia, dirigida por el técnico Vladimir Petkovic, llega con la misión clara de imponer su experiencia y calidad colectiva.

Argelia será comandado por Riyad Mahrez. Cortesía

Los argelinos contarán con varias de sus principales figuras, encabezadas por Riyad Mahrez, referente ofensivo y líder del equipo, además del joven talento Ibrahim Maza y el atacante Mohamed Amoura, piezas claves en el esquema ofensivo.

No obstante, Argelia tendrá bajas sensibles para este compromiso, ya que Ismael Bennacer y Jaouen Hadjam quedaron descartados por lesión.

Alineación de Argelia: Luca; Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït Nouri; Chaibi, Boudaoui, Zerrouki; Mahrez, Amoura y Maza.

Nigeria confía en su poder ofensivo

Por su parte, Nigeria se presenta como uno de los favoritos al título. El equipo dirigido por Éric Chelle basa su fortaleza en un ataque temible liderado por Victor Osimhen, goleador y máxima referencia en el área rival.

Junto a él estarán Ademola Lookman y Akor Adams, quienes aportan velocidad y desequilibrio por las bandas.

La principal ausencia para las Águilas Verdes será Cyriel Dessers, quien no podrá estar por lesión.

Alineación de Nigeria: Nwabali; Osayi, Ajayi, Bassey, Onyemaechi; Onyeka, Ndidi, Iwobi; Lookman, Adams y Osimhen.

¿Dónde ver Argelia vs Nigeria EN VIVO?

En Ecuador, el partido Argelia vs Nigeria por los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones será transmitido EN VIVO a través del canal de YouTube de Claro Sports.

