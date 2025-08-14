Una persona falleció en un accidente entre bus y tráiler en paso lateral Daule-Nobol

El siniestro vial se registró en esa carretera de Guayas la tarde de este jueves 14 de agosto

Un accidente se registró en la vía Daule - Nobol, en la provincia de Guayas, la tarde de este jueves 14 de agosto.

Una persona falleció y tres resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado en la carretera Daule-Nobol, en la provincia de Guayas, la tarde de este jueves 14 de agosto.

El sistema integrado de seguridad ECU911 indicó que recibió la alerta de un siniestro de tránsito a las 12:51 de este jueves 14, ocurrido en Nobol, vía a Daule, "antes de llegar al redondel".

Según testigos, un bus de transporte intercantonal circulaba por la zona cuando se impactó contra un tráiler que transitaba sobre el carril derecho. Al parecer, este último vehículo pesado realizó una maniobra peligrosa, lo que ocasionó la colisión.

En videos que circulan a través de redes sociales, se observa el momento del impacto entre los dos automotores. La unidad de transporte intercantonal sufrió daños en su parte trasera. Por la colisión, varias personas cayeron de ese bus hacia el asfalto.

Accidente en Nobol: Un fallecido, heridos fueron atendidos por paramédicos

Luego de la alerta, al sitio acudió personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), Cuerpo de Bomberos de Daule, la concesionaria Concegua y el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Agentes de tránsito detuvieron el paso de vehículos en la zona mientras se realizaba las labores de rescate de las víctimas. Paramédicos del Ministerio de Salud Pública los atendieron en el sitio, en forma preliminar.

El ECU911 indicó que una persona falleció en el accidente, mientras otras tres fueron trasladadas a casas asistenciales en Daule para ser atendidas.

