Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Accidente en la vía Daule Nobol
Un accidente se registró en la vía Daule - Nobol, en la provincia de Guayas, la tarde de este jueves 14 de agosto.ECU911 Samborondón

Una persona falleció en un accidente entre bus y tráiler en paso lateral Daule-Nobol

El siniestro vial se registró en esa carretera de Guayas la tarde de este jueves 14 de agosto

Una persona falleció y tres resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado en la carretera Daule-Nobol, en la provincia de Guayas, la tarde de este jueves 14 de agosto.

El sistema integrado de seguridad ECU911 indicó que recibió la alerta de un siniestro de tránsito a las 12:51 de este jueves 14, ocurrido en Nobol, vía a Daule, "antes de llegar al redondel".

(Te puede interesar: Peatones y vehículos: El debate sobre la movilidad en Guayaquil)

Según testigos, un bus de transporte intercantonal circulaba por la zona cuando se impactó contra un tráiler que transitaba sobre el carril derecho. Al parecer, este último vehículo pesado realizó una maniobra peligrosa, lo que ocasionó la colisión.

En videos que circulan a través de redes sociales, se observa el momento del impacto entre los dos automotores. La unidad de transporte intercantonal sufrió daños en su parte trasera. Por la colisión, varias personas cayeron de ese bus hacia el asfalto.

Temblor en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 14 de agosto

Leer más

Accidente en Nobol: Un fallecido, heridos fueron atendidos por paramédicos

Luego de la alerta, al sitio acudió personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), Cuerpo de Bomberos de Daule, la concesionaria Concegua y el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Agentes de tránsito detuvieron el paso de vehículos en la zona mientras se realizaba las labores de rescate de las víctimas. Paramédicos del Ministerio de Salud Pública los atendieron en el sitio, en forma preliminar.

RELACIONADAS

El ECU911 indicó que una persona falleció en el accidente, mientras otras tres fueron trasladadas a casas asistenciales en Daule para ser atendidas.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. San Jacinto del Morro celebra su fe sin alcohol ni baile pero con fervor renovado

  2. Trabajo por horas en Ecuador: revisa la propuesta de Noboa para el sector turístico

  3. Nobuo Yamada: una voz de culto que se despide de Saint Seiya

  4. IPAC: 30 años de su secundaria, un modelo que enseña a trascender

  5. Así se vería Guayaquil con nieve: La IA se lo imaginó y el resultado es increíble

LO MÁS VISTO

  1. Los dueños de la salud: Las fortunas privadas que el IESS engordó a punta de citas

  2. Historia del Parque de las Tripas: Del lugar de esparcimiento al foco de conflictos

  3. Los dueños de la salud: mañas y controles débiles que drenaron los millones del IESS

  4. Aguiñaga: "Cuando algunos huyeron yo me quedé, cuando negaron a Correa, yo defendía"

  5. ¿Qué es la Corte Constitucional en Ecuador y por qué Daniel Noboa la está atacando?

Te recomendamos