Escalada en Mineápolis: refuerzos federales avivan protestas por uso letal de fuerza

Casa Blanca tacha a la víctima de "agitadora profesional" y anuncia refuerzos policiales para "proteger" a sus agentes

Personas sostienen carteles durante una manifestación en rechazo a los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Mineápolis (Estados Unidos).

El gobierno de Donald Trump anunció el domingo, 11 de enero de 2026, un despliegue adicional de centenares de policías federales en Mineápolis, estado Minnesota, después de un fin de semana de masivas protestas en Estados Unidos debido a la muerte de una mujer a manos de un agente de inmigración.

Renee Nicole Good, de 37 años, murió en su auto el miércoles cuando recibió disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Mineápolis, tras lo cual miles de personas protestaron en los últimos días en varias ciudades contra los métodos de los uniformados.

Entre el domingo y el lunes "habrá cientos más (de policías) para que nuestro personal del ICE y de la Patrulla Fronteriza que trabajan en Mineápolis puedan hacerlo de forma segura", dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en entrevista con Fox News.

A inicios de la semana se habían desplegado cerca de 2.000 agentes del ICE para realizar arrestos de inmigrantes.

"Seguiremos haciendo cumplir la ley: si alguien comete actos violentos contra las fuerzas del orden u obstaculiza nuestras operaciones, eso es un delito, y les haremos responsables de las consecuencias", advirtió Noem.

¿Podría ser condenado el agente de ICE que mató a una mujer en Mineápolis (EE.UU.)?



✍️ Esteban Capdepon Sendrahttps://t.co/q096qP6NlR — EFE Noticias (@EFEnoticias) January 11, 2026

En otra entrevista con CNN, la secretaria acusó a políticos demócratas de promover la violencia contra agentes de inmigración e insistió en la narrativa de la Casa Blanca de que Good era "una terrorista doméstica" y que el uniformado implicado, Jonathan Ross, actuó en defensa propia.

Interrogado a bordo de su avión presidencial sobre el uso de fuerza letal en este caso, Donald Trump respondió: "Creo, francamente, que son agitadoras profesionales", en una aparente referencia a la víctima y a su esposa.

"Escalada"

En Mineápolis, donde las manifestaciones y homenajes a Good no han cesado desde su muerte, el anuncio de un nuevo despliegue de policías federales causó consternación.

"¡Fuera ICE ahora!": Mineápolis clama contra "abusos" de los agentes de inmigración Leer más

"No creo que se trate de una acción razonable, sino más bien de una escalada. No pienso que haga a nadie más seguro, da la sensación de que la administración actúa activamente en nuestra contra", declaró a la AFP Hannah, de 30 años, que prefiere no revelar su apellido.

Evan, de 28 años, cuenta que él y su entorno hablan "constantemente de cuándo Estados Unidos dejará de ser un país seguro. A partir de qué momento habrá que contemplar opciones para irse, antes de que la situación se vuelva demasiado grave como para poder hacerlo", dice.

El domingo continuaron los enfrentamientos entre agentes federales y manifestantes en Mineápolis, donde oficiales usaron gas pimienta contra personas que sostenían carteles frente a una instalación del ICE y se detuvo a personas en zonas residenciales.

También se registraron movilizaciones en las calles de Nueva York, donde centenas de manifestantes desfilaron junto a una bandera en la que se leía "ICE para desaparecer a nuestros vecinos".

Desde que murió Good, miles se han manifestado en varias ciudades del país, en su mayoría de manera pacífica, para exigir, entre otras cosas, que se aclaren por completo las circunstancias de este tiroteo mortal.

Cuarta muerte bajo política migratoria



En un video de celular se ve a Good en el volante de su vehículo, diciéndole al agente: "No estoy enojada con usted". Cuando Ross pasa frente al carro, se escucha a otro agente ordenar a Good que salga, antes de que ella intente huir. Luego se escuchan disparos. Al final de la grabación, se oye al agente que filmaba decir: "maldita perra".

Protestas en Irán: oenegés reportan cientos de muertos y bloqueo digital Leer más

"Los hechos de la situación son que el vehículo fue utilizado como arma y atacó al agente. Él se defendió y defendió a quienes estaban a su alrededor", reiteró Noem a CNN el domingo.

Varios políticos demócratas, entre ellos el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, rechazan esa explicación, mostrando videos como prueba.

Las autoridades demócratas critican, por su parte, que los investigadores locales hayan sido apartados de las pesquisas, dirigidas por el FBI.

De acuerdo con The Trace, un medio enfocado en violencia armada, Good es la cuarta persona asesinada por agentes de inmigración desde que Trump lanzó su política de deportación. El viernes pasado, 29 personas fueron detenidas y multadas en Mineápolis, y luego liberadas, según la policía de la ciudad.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!