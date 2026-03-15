Megaminga interviene las zonas afectadas por incendios forestales en Quito

Quito vivió este fin de semana una Megaminga ambiental que reunió a vecinos, autoridades y voluntarios en diez sectores de la ciudad.

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La jornada comunitaria se enfocó en el mantenimiento de árboles plantados durante 2025 y en la ejecución de acciones preventivas frente a la temporada de lluvias.

Las actividades iniciaron desde las 08:00 en La Balvina de Amaguaña, dentro de la Brigada de Aviación del Ejército N.° 15, y se replicaron de forma simultánea en otros puntos estratégicos de la capital como El Panecillo, Calacalí, Belisario Quevedo, Guamaní, La Argelia, Yaruquí, Pomasqui y Zámbiza. En cada sector se desarrollaron tareas de limpieza, mantenimiento de áreas verdes y cuidado del arbolado urbano.

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El secretario de Ambiente del Distrito, Santiago Sandoval, explicó que la Megaminga se organizó de manera simultánea en el norte, sur, valles y el Chocó Andino con el objetivo de mantener las zonas afectadas por los incendios forestales de 2024. “Fueron 3.200 hectáreas afectadas y hasta el momento hemos restaurado 2.800”, señaló.

El funcionario destacó que el proceso de recuperación ambiental ha contado con el apoyo de líderes barriales, comités de seguridad y ciudadanos quiteños, así como con personal de trabajo comunitario que realiza seguimiento permanente a las plantas sembradas. Gracias a estas acciones, ocho de cada diez árboles plantados han logrado sobrevivir.

Uno de los puntos intervenidos fue El Panecillo, donde se efectuó el mantenimiento de aproximadamente 4.000 plantas. Durante la jornada se revisaron albardones, se retiró maleza y troncos, y se eliminaron árboles que habían quedado gravemente dañados por las llamas. Además, los vecinos recibieron capacitación para continuar con el cuidado de estas áreas verdes y fortalecer la protección del entorno.

Las acciones también llegaron al Chocó Andino, donde se desarrolló una Megaminga en la quebrada El Carnero. Allí, personal de la Secretaría de Ambiente y miembros de la comunidad realizaron limpieza, mantenimiento e inventario de las plantas reforestadas en el sector.

Sandoval indicó que, aprovechando la temporada de lluvias, el Municipio continuará con mingas de mantenimiento y limpieza de quebradas en las zonas restauradas. Estas actividades buscan recuperar el ecosistema afectado y, al mismo tiempo, prevenir deslizamientos y otros riesgos asociados al invierno.

Según datos del Cuerpo de Bomberos de Quito, durante 2024 se registraron 340 eventos forestales que provocaron la pérdida de aproximadamente 2.400 hectáreas de cobertura vegetal. Las administraciones zonales más afectadas por quemas de desechos y otros incidentes fueron Los Chillos, Eugenio Espejo, La Delicia, Tumbaco, Chocó Andino y Calderón.

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