Espol inicia exámenes de ingreso: todo lo que debes saber sobre fechas y requisitos

Este 12 de enero comenzaron los exámenes de ingreso. Más de 13.500 aspirantes buscan uno de los 4.000 cupos disponibles

El examen tiene una duración aproximada de 1 hora y 45 minutos y evalúa conocimientos y aptitudes en Matemáticas, Química, Física y Ciencias para el Arte.

La Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) inició este lunes 12 de enero sus pruebas de admisión, un momento esperado por miles de jóvenes que buscan un cupo para estudiar de manera gratuita en esta universidad de Guayaquil. Desde tempranas horas, se observaron largas filas en los exteriores del Edificio de Admisión, ubicado sobre la avenida principal de la institución, donde los aspirantes esperaban para rendir las evaluaciones de aptitud y conocimientos.

Proceso de admisión y cupos disponibles

Según Marcos Buestán, decano de Grado de la Espol, se ofrecen más de 4.000 cupos para el curso de nivelación, un programa previo de acompañamiento que los estudiantes deben completar antes de ingresar a la universidad. En total, 13.500 aspirantes cumplieron con el proceso previo de postulación; de estos, alrededor del 70 % proviene de Guayaquil, Durán y Samborondón, mientras que el resto llega de otras provincias como Los Ríos, Santa Elena, El Oro y algunas localidades de la Sierra.

Fechas clave para nivelación y clases universitarias

Buestán indicó que habrá dos procesos de nivelación para quienes superen las pruebas de esta semana. El primer grupo iniciará el 9 de febrero y concluirá en abril; se trata de un curso intensivo que permitirá a los estudiantes con los mejores puntajes ingresar a clases en mayo. Los demás estudiantes accederán al segundo proceso nivelatorio.

Carreras más demandadas y requisitos para el examen

Entre las carreras más solicitadas se encuentran Ingeniería en Computación, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Civil y Ciencia de Datos, además de opciones tradicionales en áreas comerciales y de administración.

Los aspirantes deben presentarse con calculadora científica básica, lápiz tipo 2 o 2B, bolígrafo azul y borrador. No se permite el uso de dispositivos electrónicos como celulares, tabletas o relojes inteligentes; si un dispositivo emite sonido durante la prueba, la evaluación será anulada. Tampoco se permitirá el ingreso con gafas, gorras o abrigos que dificulten la verificación de identidad, aunque el uso de mascarilla está permitido por motivos de salud.

Calendario de postulación y asignación de cupos

Tras la prueba, el proceso de postulación se desarrollará en dos etapas: la primera del 6 al 8 de abril y la segunda del 14 al 15 de abril. La asignación de cupos se realizará entre el 9 y 10 de abril y entre el 16 y 17 de abril, mientras que el periodo de aceptación de cupos será del 11 al 12 y del 18 al 19 de abril.

