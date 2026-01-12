¿Qué hay detrás de los recientes apagones en Guayaquil? Esto se sabe

Algunos ciudadanos estuvieron sin luz más de 10 horas, pese a los anuncios de normalización del servicio.

Guayaquil comenzó la semana con nuevos apagones que afectaron a múltiples sectores de la ciudad, coincidiendo con fuertes lluvias que dejaron calles anegadas y tráfico lento. La interrupción del suministro eléctrico, a decir de los ciudadanos, volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura y la frustración de los ciudadanos.

Las lluvias registradas entre la noche del domingo 11 y la madrugada de este lunes 12 de enero no solo provocaron acumulación de agua en varias calles, sino también cortes de luz que se prolongaron durante horas en sectores del norte de la ciudad, así como en Daule y Samborondón.

Según la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), los apagones estuvieron relacionados con afectaciones en la subestación eléctrica de Pascuales. Por su parte, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) indicó que descargas eléctricas impactaron las instalaciones, lo que obligó a una intervención inmediata para restablecer el servicio.

Ciudadanos denuncian prolongada falta de luz

A pesar de los anuncios de que el servicio se estaba normalizando, decenas de habitantes permanecieron más de 10 horas sin electricidad, lo que generó una serie de quejas y cuestionamientos. En la red social X, muchos expresaron su frustración: Rocío de Granja señaló que llevaba horas sin luz en Vista al Río, vía Samborondón, y denunció que, a pesar de haber reportado la situación varias veces, nadie había acudido a arreglarla.

Desde Mapasingue Este, en Guayaquil, otro usuario contó que llevaba sin luz desde las 21:00 del domingo, mientras etiquetaba a CNEL y a los servicios de atención, pidiendo respuesta.

Para muchos ciudadanos, no hay explicación sobre por qué el servicio no se restableció de inmediato en algunas zonas. “Pasé casi 11 horas sin electricidad y nadie logró reanudar el suministro. Llamamos a CNEL, preguntamos qué estaba pasando… pero nadie dio respuestas ni tomó acciones. Aunque haya explotado un transformador o hubo daños fortuitos, ¿por qué nadie explicó ni actuó a tiempo? ¿No existen protocolos ni planes de emergencia para estos casos? Es descabellado. ¿Qué pasó, CNEL?”, cuestionó Lídice Rojas, residente de Los Ceibos, uno de los sectores afectados, donde la luz recién volvió pasadas las 7:00 de este 12 de enero, según denunciaron los habitantes.

La falta de electricidad coincidió con el inicio de la semana laboral y académica, complicando actividades básicas y aumentando el malestar de la ciudadanía.

CNEL detalla plan de contingencia

En su boletín oficial del 12 de enero, CNEL explicó que las intensas lluvias y descargas eléctricas afectaron temporalmente el suministro en Guayaquil, Durán, Samborondón y Daule. La entidad señaló que activó de inmediato sus planes de contingencia, desplegando personal técnico especializado para atender transformadores, alimentadores y otros componentes del sistema de distribución.

El informe indica que se identificaron más de 200 novedades en el área de concesión, de las cuales 68 sectores de Guayaquil continuaban siendo atendidos progresivamente hasta la mañana del lunes. Para estas labores, CNEL movilizó a 100 técnicos con 17 camiones canasta y unidades de operación.

Entre la versión oficial y la experiencia de los usuarios

Aunque CNEL asegura que el personal estuvo trabajando para normalizar el servicio, la experiencia de los ciudadanos evidencia retrasos y falta de información clara. "La combinación de lluvias, infraestructura vulnerable y comunicación insuficiente mantiene a Guayaquil alerta ante cualquier eventualidad eléctrica en plena temporada invernal. Situaciones como estas no deben repetirse. Nunca. Recién están empezando las lluvias y ya experimentamos esto. No quiero ni imaginar lo que se vendrá. Ojalá lo analicen y tomen precauciones", agregó Johana Pereira, guayaquileña.

