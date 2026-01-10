Marcela Aguiñaga: “Los bonos del Estado asfixian a los gobiernos locales”

Prefecta del Guayas advierte que la deuda del Gobierno con la provincia supera los $ 60 millones y propone cambios a la ley

Aguiñaga advirtió que los pagos con bonos rompen la cadena de pagos y paralizan obras en los territorios.

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, cuestionó el uso de Bonos del Estado para saldar deudas con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), al advertir que este mecanismo profundiza la crisis financiera en los territorios. “Los Bonos del Estado no sirven para negociar ni para garantizar servicios; trasladan el problema financiero del Gobierno Central a los gobiernos locales”, señaló.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, Aguiñaga explicó que la Prefectura del Guayas enfrenta una deuda acumulada de alrededor de $ 60 millones, producto de retrasos en las transferencias del Modelo de Equidad Territorial. Esta situación, dijo, afecta la ejecución de obras, rompe la cadena de pagos y genera multas con entidades como el IESS y el SRI.

Vías sin coordinación y sin recursos suficientes

En materia de descentralización vial, la prefecta advirtió que la fragmentación de competencias provoca duplicidades, retrasos y abandono de la infraestructura. Recordó que la Prefectura del Guayas administra más del 96 % de la red vial provincial sin contar con herramientas legales y financieras adecuadas. Propuso un sistema único de clasificación vial y un fondo específico, automático y predecible para el mantenimiento de carreteras.

Aguiñaga exigió el cumplimiento del mandato constitucional de transferencias automáticas, directas y en liquidez. Además, planteó que, si el Gobierno decide pagar con Bonos del Estado, instituciones como el IESS, el SRI y el Banco de Desarrollo del Ecuador estén obligadas a aceptarlos, para evitar que los GAD asuman pérdidas financieras.

Incentivos y disciplina fiscal

La autoridad provincial alertó sobre la discrecionalidad política en la asignación de recursos y propuso que las transferencias prioricen a los gobiernos locales con disciplina fiscal y mayor inversión en obras y servicios. También sugirió que los recursos obtenidos por chatarrización o venta de activos obsoletos permanezcan en los GAD y se destinen exclusivamente a inversión pública.

Como cuarto eje, Aguiñaga propuso la descentralización del Sistema Nacional de Cuidado, basada en el modelo “Cuidando Vidas” del Guayas. Para ello, planteó reformas al COOTAD y a la Ley del Derecho al Cuidado, con el objetivo de otorgar competencias claras y recursos a los gobiernos provinciales y municipales.

Al cierre, la prefecta llamó a la Asamblea Nacional a fortalecer la descentralización sin intereses políticos. “La ciudadanía no quiere saber si una vía es nacional o provincial; quiere carreteras seguras, servicios oportunos y un Estado que funcione de manera coordinada”, afirmó.

