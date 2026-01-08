¿Habrá una Troncal 5 en Guayaquil? Esto es lo que el Municipio ya está estudiando

La Alcaldía trabaja en la actualización del proyecto, aunque todavía no hay barrios ni fechas confirmadas

Guayaquil cuenta actualmente con cuatro troncales del sistema de transporte masivo Metrovía, pero el Municipio ya trabaja en la planificación de una quinta línea que ampliaría la cobertura del servicio y conectaría nuevas zonas de la ciudad que hoy siguen fuera del sistema.

Según información municipal reciente, la Alcaldía se encuentra actualizando el estudio de factibilidad de la denominada Troncal 5, un proceso que —de acuerdo con el Cabildo— se espera concluir “en el corto plazo”. Sin embargo, hasta ahora no se han anunciado fechas concretas para el inicio de obras ni para los procesos de contratación.

Estudios en marcha, pero sin fechas definidas

Desde la Alcaldía de Guayaquil se ha señalado que el objetivo central de la Troncal 5 es fortalecer la red de transporte público y mejorar la conectividad en sectores de alta densidad poblacional que aún no cuentan con el servicio de la Metrovía.

Por ahora, el proyecto se mantiene en fase técnica. No se ha revelado el trazado exacto que tendría esta nueva troncal ni las parroquias o barrios que se beneficiarían directamente, aunque se anticipa que será una línea estratégica dentro del sistema.

La Troncal 5 dentro de la modernización de la Metrovía

La planificación de esta nueva troncal se enmarca en un proceso más amplio de modernización del sistema Metrovía. Desde octubre de 2024, el Municipio ha incorporado buses nuevos y unidades repotenciadas en distintas troncales, como parte de un plan para renovar una flota que por años operó sin cambios significativos.

Según cifras oficiales, la integración de buses con aire acondicionado, wifi gratuito y accesibilidad universal ha permitido aliviar la demanda de usuarios y mejorar las condiciones del servicio, especialmente en rutas con mayor carga diaria de pasajeros.

Buses con aire acondicionado, wifi y accesibilidad mejoran la experiencia de viaje en rutas de alta demanda. CORTESÍA

Troncal 4: buses adaptados al Suburbio

Uno de los hitos recientes fue la puesta en marcha de la Troncal 4, que conecta el Suburbio con el centro de Guayaquil. En este caso, las unidades que circulan no son los articulados tradicionales, sino buses adaptados a calles más estrechas, una condición clave para operar en sectores históricamente postergados del sistema de transporte masivo.

El inicio de esta troncal marcó un punto simbólico para la ciudad, al incorporar por primera vez al Suburbio dentro de la red troncalizada.

Avances en las otras troncales del sistema

El Municipio también ha destacado avances en otras líneas de la Metrovía. En la Troncal 1, por ejemplo, ya se han integrado 55 unidades, de las cuales 19 son nuevas y 36 repotenciadas. Además, está prevista la incorporación de seis buses nuevos de 15 metros.

En el caso de la Troncal 3, se sumaron 10 unidades nuevas de 12 metros, lo que permitió mejorar el servicio en rutas estratégicas como Bastión Popular–Centro, una de las más demandadas del sistema.

No obstante para la ciudadanía urge seguir cambiando las unidades. "Por años hemos pasado con unidades obsoletas, que ya perdieron su vida útil. Ahora las están cambiando, pero se necesita más. El sistema aún deja mucho que desear...", señaló Nancy Villamar, usuaria y habitante del norte que sugiere que la troncal 5 conecte zonas como la avenida Narcisa de Jesús y la misma vía a la costa y Chongón. "Sería ideal moverse hacia estos espacios en metro, allí ya habitan muchísimas familias. Es necesario. Dejaríamos de usar taxis, los mismos vehículos particulares, si es que el servicio es el idóneo", pensó.

Avances en las troncales del sistema fortalecen la conectividad urbana y optimizan la experiencia de los usuarios. CORTESÍA

Aquiles Álvarez: “Los estudios que existen son de hace 17 años”

El pasado 25 de junio, durante su enlace radial, el alcalde Aquiles Álvarez confirmó que los estudios para la Troncal 5 están en marcha y que se prevé culminarlos este mismo año.

El anuncio se dio pocos días después de que los buses de la Troncal 4 empezaran a circular por el Suburbio, el 23 de junio, tras años de promesas incumplidas y procesos fallidos. “Lo que queremos es seguir avanzando”, afirmó el alcalde, al señalar que no solo se trabaja en la Troncal 5, sino que se revisarán los estudios de todas las troncales del sistema, incluso hasta una eventual Troncal 7.

“Los estudios que existen son de hace 17 años. Guayaquil ha crecido, hay invasiones, nuevas calles, nuevas dinámicas urbanas. Todo eso requiere actualizarse”, explicó Álvarez, al justificar la necesidad de replantear el sistema de transporte masivo de la ciudad.

