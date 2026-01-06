Aquiles Álvarez insiste en comparecer ante la Asamblea Nacional de Ecuador

El alcalde advierte con movilizar a 50.000 ciudadanos si el Legislativo no da paso a su solicitud de defensa

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ratificó su exigencia de ser recibido por el Pleno de la Asamblea Nacional. Ante la falta de una confirmación oficial para su intervención, el burgomaestre denunció un bloqueo político y advirtió con medidas de hecho, incluyendo una movilización masiva hacia la capital para confrontar lo que denomina un "show político" orquestado en su contra.

¿Por qué habla Aquiles Álvarez de censura legislativa?

A través de su cuenta en la red social X, Álvarez calificó la jornada como el "Día 1 de censura". Su reclamo se fundamenta en que el Legislativo permitió la comparecencia de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, mientras que su petición para ejercer su derecho a la réplica sigue sin respuesta.

Día 1 de censura en la Asamblea.



No me han confirmado la comparecencia que solicité en el pleno, pero sí le abren las puertas a un farsante como Godoy, que miente con descaro, usa el Parlamento como trinchera para su show político y repite un libreto burdo de persecución.



Hoy… — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) January 6, 2026

"No me han confirmado la comparecencia que solicité en el pleno, pero sí le abren las puertas a un farsante", escribió el alcalde. Álvarez acusó a la bancada oficialista ADN de "arrodillarse ante la mentira" y de encubrir a mafias al permitir que Godoy utilice el espacio como una trinchera para lanzar acusaciones sin contraparte.

Movilización a Quito

El alcalde elevó el tono al anunciar que no se limitará a los comunicados digitales. Álvarez aseguró que está dispuesto a trasladar el conflicto a las calles si se mantiene la negativa a escuchar su versión.

"Queremos ir e iremos, con 50.000 personas a Quito, más todas las que se quieran sumar", sentenció. El objetivo de esta eventual marcha sería "demostrar ante el poder legislativo el hartazgo ciudadano" frente a las supuestas mentiras difundidas por el titular de la Judicatura.

Aquiles Álvarez asistió a la sesión solemne por los 491 años de Quito y respaldó la gestión de Pabel Muñoz. Leonardo Velazco

Además, el medio informativo oficial del Municipio de Guayaquil se sumó al respaldo del alcalde de Guayaquil, contando ya en dos los días de la "censura".

🚨 Día 2 de censura 🇪🇨 | La @AsambleaEcuador no quiere recibir en el pleno al alcalde @aquilesalvarez, mientras mantienen la alfombra roja para el show político del farsante @MarioGodoyEc. @Adnecuadorok sigue arrodillado ante las mentiras del peón de Noboa.#AquilesEnLaAsamblea… pic.twitter.com/bJC0qSqEIi — AquiMismo (@AquiMismoGye) January 6, 2026

La insistencia de Álvarez surge tras la sesión del lunes 5 de enero, donde Mario Godoy lo responsabilizó directamente por su seguridad y la de su familia. Godoy, quien enfrenta cuestionamientos por presuntas presiones a jueces y vínculos con el crimen organizado, alegó ser víctima de un ataque mediático impulsado por la Revolución Ciudadana y la administración municipal guayaquileña.

Álvarez rechaza estas afirmaciones y sostiene que Godoy busca desviar la atención de los audios filtrados que lo comprometen. El alcalde prometió "contar cada día de esta cobardía" hasta que se concrete su intervención en el hemiciclo legislativo.

