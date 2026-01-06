EE. UU. revela imágenes de la operación contra Nicolás Maduro

EE.UU. difundió imágenes de la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Caracas

El presidente de Estados Unidos supervisó la operación desde su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.

El gobierno de Estados Unidos reveló este fin de semana imágenes inéditas de la operación militar que llevó a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante la madrugada del 3 de enero en Caracas. Las fotografías, difundidas por el presidente Donald Trump a través de su plataforma Truth Social, muestran a Maduro esposado, con anteojeras y los oídos cubiertos, mientras era trasladado por agentes militares hacia un avión con destino a Nueva York.

La operación, denominada “Resolución Absoluta”, fue ejecutada tras meses de seguimiento de inteligencia y culminó en un despliegue relámpago sobre instalaciones militares venezolanas. El objetivo principal era neutralizar la capacidad de respuesta del gobierno chavista y asegurar la extracción del mandatario.

Izq: foto la de Maduro capturado. Derecha: fotografía del avión que trasladó a Maduro a Estados Unidos. TruthSocial/@realDonaldTrump - Reuters

Detalles de la operación militar

En una entrevista telefónica exclusiva concedida a la cadena Fox News, el presidente Donald Trump rompió el silencio tras la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro. Desde su residencia en Mar-a-Lago, donde siguió el asalto en tiempo real acompañado de altos mandos militares, Trump calificó la incursión como una acción de “velocidad y violencia” quirúrgica.

El director de la CIA, John Ratcliffe, y el secretario de Estado, Marco Rubio, acompañaron a Trump mientras se desarrolló el operativo. TruthSocial/@realDonaldTrump - Reuters

El mandatario no escatimó elogios hacia las fuerzas especiales —presuntamente integrantes de la Delta Force, aunque evitó confirmarlo— y aseguró que la operación fue ensayada previamente en una réplica exacta de la residencia de Maduro. “Nadie murió, fue una genialidad de operación”, enfatizó, subrayando la precisión del despliegue.

Explosiones en Caracas durante operativo. reuters

Trump relató que observó el operativo como si se tratara de un programa televisivo: “La velocidad, la violencia… fue algo asombroso”. Según detalló, Maduro se encontraba en una vivienda que describió como “más una fortaleza que una casa”, equipada con puertas de acero y una habitación de pánico blindada. Sin embargo, la irrupción fue tan rápida que el mandatario venezolano no alcanzó a refugiarse en ese espacio.

Peatones caminan cerca de contenedores destruidos en el puerto de La Guaira, Venezuela. Matias Delacroix/AP

A pesar de la complejidad del asalto y del fuego enemigo, Trump destacó que no hubo bajas estadounidenses. Reconoció, no obstante, que un helicóptero sufrió daños severos durante la operación, aunque logró regresar a la base.

Finalmente, el presidente confirmó la ruta de extracción: Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados en helicóptero hasta el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima.

¿Qué sigue para Nicolás Maduro?

Tras su captura, Nicolás Maduro enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos bajo cargos de narcoterrorismo y conspiración internacional. El Departamento de Justicia ha señalado que el caso contra Maduro incluye pruebas de vínculos con organizaciones criminales y el uso del aparato estatal para facilitar operaciones de narcotráfico.

El pasado lunes 5 de enero Maduro y su esposa se presentaron ante el tribunal donde ambos se declararon inocentes de los cargos por narcotráfico y armas en su primera audiencia ante el juez federal de Nueva York, Alvin K. Hellerstein. “Soy inocente, no me declaro culpable”, afirmó Maduro durante la comparecencia.

La defensa de Maduro insiste en que se trata de un “secuestro político” y busca apoyo en organismos multilaterales para denunciar la operación.

¿Quién está a cargo ahora de Venezuela?

Tras la ausencia de Maduro, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta encargada de Venezuela por la Asamblea Nacional y con aval del Tribunal Supremo de Justicia. Rodríguez se convirtió en la primera mujer en ocupar la jefatura del Estado en la historia del país, asumiendo el cargo en un contexto de crisis política y militar.

En su discurso de posesión, Rodríguez denunció la “agresión militar ilegítima” de Estados Unidos y prometió garantizar la continuidad constitucional, la estabilidad política y la seguridad nacional.

