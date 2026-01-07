Aquiles Álvarez cuestiona a Olsen y a la Asamblea por manejo del caso Godoy

El alcalde de Guayaquil criticó a la Asamblea y anunció que viajará a Quito para exigir su comparecencia en el Pleno

Aquiles Álvarez respondió a sobre las declaraciones de Godoy ante las Asamblea.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se refirió este miércoles 07 de enero de 2026 al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, en una entrevista radial marcada por la crisis de institucionalidad que atraviesa la justicia ecuatoriana, tras los recientes escándalos que involucran al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy.

Durante el diálogo, Álvarez cuestionó la actuación del Legislativo frente a las denuncias que pesan sobre Godoy y criticó los plazos otorgados para su defensa. A su criterio, la Asamblea habría facilitado una narrativa sin un contraste adecuado. “A él le dieron 15 días para ver qué relato armaba para irse a parar a la Asamblea”, afirmó.

El alcalde también apuntó directamente al rol de Olsen dentro del Parlamento. Dijo sentirse decepcionado por la falta de debate durante la comparecencia de Godoy y sostuvo que se permitió la exposición de acusaciones sin sustento. “Me muero de pena que el señor Olsen no haya abierto para debate la comparecencia de un mentiroso, que fue a difamar, acusar y prácticamente a sentenciarme en la Asamblea Nacional”, señaló.

RELACIONADAS

Críticas al oficialismo y acusaciones de doble discurso

Tras el video que publicó Álvarez en sus redes sociales, reiteró en la entrevista radial que el movimiento ADN, junto al Gobierno, se ha abanderado del discurso de lucha contra la corrupción.

Sin embargo, cuestionó que en la práctica el partido oficialista estaría actuando en sentido contrario. “La pregunta del millón, que lo hice en ese video, es: ¿quiénes son los que defienden a la mafia hoy? Quienes la defienden? ADN.”

Para el alcalde, este tipo de contradicciones profundizan la desconfianza ciudadana hacia las instituciones y debilitan la credibilidad del sistema político, en un momento que calificó como crítico para el país.

Lo de ayer no fue una comparecencia. Fue un show barato montado para encubrir mafias y blindar a sus amigos y socios. Mientras el país se cae a pedazos, en la Asamblea se burlan de todos.



El presidente del CJ mintió, difamó y hasta se atrevió a sentenciarme sin juicio. Eso es…

Viaje a Quito y pedido de comparecencia en el Pleno

Aquiles Álvarez confirmó que viajará a Quito para exigir que la Asamblea Nacional permita su comparecencia ante el Pleno. Explicó que la solicitud formal fue dirigida al presidente del Legislativo, Niels Olsen, y advirtió que, de no recibir una respuesta oficial, acudirá de todas formas acompañado de ciudadanos.

“El Parlamento pertenece a los ecuatorianos”, afirmó, al insistir en que su presencia busca ejercer un derecho democrático y no generar confrontación política.

Durante su pronunciamiento, el alcalde rechazó cualquier intento de deslegitimación personal y aseguró que su visita a la capital responde a la necesidad de responder públicamente a lo que considera una serie de difamaciones en su contra.

Aquiles Álvarez anunció que viajará a Quito para exigir su comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional.. Cortesía

Cuestionamientos a la Judicatura y crisis institucional

En ese mismo contexto, Álvarez volvió a cuestionar la permanencia de Mario Godoy al frente del Consejo de la Judicatura. Si bien reconoció su derecho a defender su honra, sostuvo que no debería hacerlo desde el cargo que ocupa actualmente.

“El país está en una lucha contra estructuras criminales y no es compatible que ciertas autoridades sigan manejando la justicia”, afirmó. Añadió que la ciudadanía está cansada de una dinámica política basada en enfrentamientos, acusaciones cruzadas y desinformación, y exigió respuestas concretas por parte de las instituciones del Estado.

Recalcó que su visita a Quito no tiene un objetivo electoral ni partidista, sino que busca que las autoridades escuchen los cuestionamientos y actúen frente a lo que considera una profunda crisis institucional.

Distancia política con Olsen y críticas al manejo legislativo

Durante su pronunciamiento, Álvarez marcó distancia política con Niels Olsen, aunque evitó descalificaciones personales. Aseguró que no existe una relación de cercanía entre ambos y negó cualquier vínculo de amistad. “Olsen no es mi pana. Lo conozco. Es un gran ser humano, pero creo que está confundiendo lealtad con servilismo”, expresó.

El alcalde reveló que incluso preparó un video dirigido a Olsen, pero decidió no publicarlo tras la convocatoria del Consejo de Administración Legislativa (CAL) para tratar el juicio político previsto para el jueves 08 de enero de 2026, decisión que —dijo— tomó por prudencia.

Finalmente, sostuvo que el actual escenario legislativo es insostenible y cuestionó la suspensión reiterada de sesiones plenarias cuando no se logran consensos políticos, al considerar que esa práctica afecta la institucionalidad y profundiza la crisis de confianza en el Parlamento.

