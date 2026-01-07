La terminal terrestre de la vía a la costa, a punto de abrir

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reveló que todo está listo para que este espacio entre en funcionamiento

La terminal terrestre de la vía a la costa entrará en funcionamiento.

La apertura de la terminal terrestre de la vía a la costa vuelve a estar en el centro de la agenda municipal, luego de que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, anunciara ya la fecha de su inauguración.

Este espacio será abierto al público este miércoles 7 de enero. El acto oficial estará encabezado por el primer personero municipal y será desarrollado a las 16:30.

Álvarez reconoció que la terminal estaba terminada desde hace aproximadamente 100 días, pero su apertura se vio retrasada por trámites administrativos.

“Es algo que nos tenía cabezones”, señaló, al referirse a la espera por la documentación necesaria por parte de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), que finalmente fue entregada tras ese periodo.

Incluso, semanas atrás, el funcionario amenazó con divulgar nombres de personas que, según él, torpedearon la agilización de los trámites para que la terminal entre en funcionamiento.

Con la documentación en regla, el Municipio prevé que la terminal entre en operación esta semana y empiece a brindar servicio a la ciudadanía.

Estación de Acción Segura (EAS) en la vía a la costa

El alcalde señaló que, este miércoles 7 de enero, también será inaugurada una Estación de Acción Segura (EAS) en la vía a la costa, específicamente en los exteriores de la urbanización Terranostra.

"Es un modelo tipo exPAI (Puesto de Atención Inmediata) de la Policía Nacional, en una zona que la tenemos identificada con nuestros consejos barriales en Segura EP y que también estaba dentro de la planificación", expuso.

Álvarez agregó que, para diciembre del 2026, Guayaquil tendrá 25 EAS en total. "Después de vía a la costa nos falta el de Los Ceibos que se está terminando en el parque Central, y también estamos ya terminando detalles, porque lo construimos desde cero, en el barrio del Centenario", dijo.

El funcionario expuso que, una vez que esté culminada la obra de los puentes sobre la avenida del Bombero, se inaugurará otra EAS en ese punto. También señaló que se construirá una EAS en la parte baja del viaducto que conecta Sauces 4 con La Puntilla, en el norte de la ciudad.

