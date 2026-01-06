Los obstáculos que han impedido un sistema de transporte fluvial en Guayaquil

Darle vida al río Guayas ha sido uno de los temas pendientes de las administraciones locales durante años

Desde hace décadas, Guayaquil ha mirado al río Guayas no solo como un elemento geográfico sino como una potencial arteria de movilidad urbana y regional. La idea de un sistema de transporte fluvial que conecte distintos puntos de la ciudad —e incluso con cantones vecinos como Durán y Samborondón— ha sido discutida una y otra vez entre autoridades, expertos y ciudadanía.

Pero, al entrar en 2026, ese sueño aún no se ha concretado, principalmente por una combinación de desafíos técnicos, institucionales, económicos y de planificación urbana que han frenado su desarrollo.

(Te puede interesar: Transporte fluvial en río Guayas: Propuesta busca unir a Guayaquil y otras ciudades)

El primero de los grandes retos es la infraestructura fluvial existente. Guayaquil carece de muelles adecuados y estaciones de embarque pensadas para un transporte masivo. Las instalaciones actuales, como pequeñas plataformas en zonas como Caraguay, son insuficientes para atender un flujo considerable de pasajeros y no cuentan con accesos integrados a la red de transporte urbano.

Además, la sedimentación natural del río ha reducido la navegabilidad en varios tramos, lo que obliga a proyectos de dragado costosos y continuos para permitir el paso seguro de embarcaciones más grandes. Para ello se ha creado una mancomunidad entre siete provincias con influencia en las cuencas del río Guayas, pero los planes no son a corto plazo.

Cartagena hace fiesta sobre el agua y Guayaquil solo mira su río Leer más

Transportación fluvial en Guayaquil: viaductos complican el paso de embarcaciones

Otro obstáculo físico significativo es la presencia de estructuras como puentes bajos o basculantes, que limitan severamente las rutas navegables.

El puente basculante de la isla Santay es un ejemplo emblemático: su diseño y operación han entorpecido la conectividad fluvial, ya que no siempre se puede abrir completamente para permitir el paso de embarcaciones comerciales o de mayor tamaño.

Este tipo de barreras físicas demanda soluciones de ingeniería de alto costo o replanteamientos de diseño urbano para superarlas.

Transporte fluvial en Guayaquil: ¿es viable su aplicación en términos económicos?

En el plano económico y de viabilidad financiera, expertos han señalado que un sistema de transporte fluvial necesita un modelo sostenible que combine inversión pública, posible financiación privada y una estructura tarifaria accesible para los usuarios.

Hasta ahora, los estudios de factibilidad —como los encargados por autoridades provinciales— se han centrado en analizar rutas y oportunidades, pero aún no se ha definido un esquema de financiamiento claro que garantice la construcción y operación a largo plazo sin depender exclusivamente del presupuesto municipal o provincial.

Además, existe un desafío en la competencia con sistemas de transporte terrestre ya consolidados. La Metrovía y otras opciones terrestres ofrecen rutas rápidas y frecuentes que han captado gran parte de la demanda urbana.

(Lee también: ¿Cuáles son las alternativas al dragado para mejorar la navegabilidad del río Guayas?)

Según expertos, cualquier propuesta fluvial tendrá que demostrar que puede ser competitiva en tiempos de viaje y confiabilidad para atraer a los pasajeros, lo cual no es trivial en una urbe donde el transporte masivo terrestre está profundamente arraigado en los hábitos de movilidad.

Finalmente, la falta de consenso político e institucional ha sido un factor recurrente. El Municipio de Guayaquil desarrolla estudios para la Fluvivía y la Prefectura del Guayas hace lo mismo para un sistema de hidrovía en el río Guayas, pero estos proyectos han avanzado de manera discontinua y aún no pasa a una ejecución efectiva.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!