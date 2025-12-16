Cartas de lectores | Guayaquil merece valorarse y conocer a fondo su potencial

El artículo sobre cómo Cartagena aprovecha su bahía frente al río me deja la esperanza de que mi ciudad puede tomar otro rumbo. Guayaquil tiene un enorme potencial que aún no aprovecha, como dejan claro los especialistas. Cuenta con uno de los ríos más imponentes de la región, un malecón privilegiado y una historia rica que podría convertirse en el corazón de un espacio vivo, cultural y turístico. Sin embargo, mientras Cartagena organiza conciertos flotantes, desfiles náuticos y cientos de embarcaciones durante sus fiestas de independencia, Guayaquil sigue contemplando su río, sin explotar su valor natural, cultural y económico. Me parece muy valioso que EXPRESO haga estos análisis comparativos, pues muestra lo que otras ciudades hacen bien y lo que Guayaquil puede lograr si se toman decisiones estratégicas. Estas comparaciones debería mantenerse en el Diario de manera constante: son un llamado a las autoridades y a la ciudadanía para que se abra la mente, se planteen proyectos sostenibles y se transforme la relación de la ciudad con su río. Si Guayaquil aplica estas sugerencias, el río Guayas podría convertirse en un verdadero imán cultural y turístico, un ecosistema que impulse la tradición, la economía local y su identidad. Tenemos todo para que nuestra ciudad admire su río, viva junto a él, disfrute su potencial y se posicione como referente regional. En el reportaje hablan de lo logrado por ciudades asiáticas. Debería analizase a fondo otros países del mundo y el desarrollo logrado, para ver qué podemos adoptar y replicar. Felicidades. Sigan así.

Claudia Robles