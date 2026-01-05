Wendy Reyes: "La gente se cansa de una comunicación estética"

El manejo comunicacional desde un enfoque gubernamental ha sido una de las ‘patas cojas’ del Gobierno Nacional. Un año 2025 que inició con un proceso electoral y concluyó con una consulta popular hicieron, entre otros factores, que la comunicación se incline más a la propaganda que a una efectiva dirigida a todos los ciudadanos.

- ¿Cómo evalúa la gestión comunicacional del Gobierno en este año que concluyó?

El fuerte del Gobierno ha sido ponerle más fuerza a una comunicación de campaña electoral, más que a una gubernamental. Eso tiene una diferencia importante. En la campaña electoral armas relatos para ganar los votos; en cambio la (comunicación) gubernamental implica hablar a todos, a los que votan por ti y a los que no votan por ti, y eso es un trabajo más complejo. En este último tiempo, sobre todo luego de la derrota de la consulta, no vemos una comunicación que cambie, sino una ausente del presidente. No hay un rumbo que nos diga hacia dónde vamos, qué se viene y cuáles son los retos. Hay una ausencia tremenda en la comunicación en este sentido.

Hemos visto actitudes prepotentes, contradicciones, y este estilo de comunicación tiene un límite. Wendy Reyes Abogada, estratega política y consultora

- Es curioso que incluso afines al Gobierno critican la gestión de comunicación. En ese sentido hay un consenso en que la comunicación no es buena. ¿A qué atribuye usted que no se hayan aplicado los cambios necesarios?

Creo que es un Gobierno liderado por mucha gente joven y es una forma de hacer comunicación distinta. Lo estamos viviendo a nivel mundial, no solo en Ecuador. Hay este combo que funciona bien que es mucho más redes y más estética. Puede ser atractivo incluso cuando hay descontento. Ese manejo te da mensajes de 30 segundos que no explican cómo vas a resolver los problemas ni cuáles son los desafíos. No veo mucha gente con experiencia en general... Tal vez esto mismo pasa en el tema comunicacional, se busca seguir con este combo atractivo y no hay más cuadros para trabajar. Lo que se necesita es un cambio grande en la comunicación. Hemos visto muchas actitudes prepotentes y contradicciones y este estilo de comunicación tiene un límite.

El Gobierno de Daniel Noboa mostró un nuevo giro comunicacional con las ruedas de prensa semanales lideradas por la nueva vocera, Carolina Jaramillo.



¿Se ha llegado a ese límite?

Está volviendo a ser una comunicación de la política de siempre en Ecuador. Más o menos tiene que ver lo que decía el relato correísta. Y ese es el límite: por más relatos bonitos que polarizan, no terminan de encontrar un diálogo, ni terminan de explicarle a la gente. El límite es que la gente se cansa y hay una pérdida de imagen, de aprobación y credibilidad de la gestión.

-¿Cuál es el riesgo para la democracia al tener un manejo comunicacional desde la mirada de la propaganda?

- El riesgo está en la democracia. Un concepto que maneja Daniel Innerarity, filósofo español y político, dice que la principal amenaza de la democracia en este momento no es la violencia, ni la corrupción, ni la ineficiencia, es la simplicidad. Y habla de este conceptos de democracias complejas. Eso nos está pasando. El Ecuador de la época de Rodrigo Borja no es el mismo de hoy. Es mucho más complejo. Tenemos el narcotráfico viviendo en el país. No se puede gobernar de la misma forma. Pero hay algo cierto y es que estos relatos simples, que son más atractivos y populistas, te venden soluciones sencillas y rápidas que están en 30 segundos. Polarizan y no resuelven nada. Son los buenos contra los malos. Estás conmigo o estás con ellos. Estamos volviendo a esto y la gente se cansa. No ve cambios. Ni ve obras. Cuando trabajamos en estos relatos polarizantes, no hay acuerdos, no hay consenso, no hay espacio para el equilibrio de poderes y para el que piensa diferente. Es una amenaza contra la democracia.

- ¿La compra de medios por afines al Gobierno y la persecución a EXPRESO y EXTRA abonan a este panorama, sobre todo en la mirada del ciudadano?

- Absolutamente. La comunicación gubernamental se sostiene en obras, proyectos, en la verdad. Cuando no hay esto o es escaso, la comunicación pasa al relato... Pero vemos una ausencia tremenda que se convierte en indolencia cuando una madre recibe en una caja de cartón a su bebé, cuando hay cuatro niños asesinados, falta de medicinas en los hospitales. Se ha sustentado en este combo más estético de redes, influencers y medios o espacios afines, porque hay algunos que ni siquiera son medios de comunicación. Estas cajas de resonancia van a favor de la polarización, de los algoritmos y se beneficia a las redes sociales; (contra) Los espacios disidentes como EXPRESO, que es el único diario independiente que vemos ahora. Y esto es un peligro, porque no hay voces que puedan disentir. O (provoca) que nos quedemos callados con temas tan tremendos como el escándalo de Godoy y sus secuaces.

(Daniel Noboa) Es un capitán que entra y sale

del barco. Cuando quiere es turista y esto es un error tremendo. Wendy Reyes Abogada, estratega política y consultora

- Otro aspecto que ha marcado la comunicación del Gobierno es el silencio. Pese a que este no deja de ser una respuesta. ¿Cómo entender que el Gobierno se acoja al silencio en temas sensibles como el que acaba de mencionar?

- Siguen una línea que en algún momento se trabajaba en la comunicación de Estados Unidos: el líder solo tiene que dar las buenas noticias. Esta es una de las hipótesis. La otra es la indolencia y que no les importa nada, así que prefiero pensar que es la otra. El presidente sale a decir en X que viene Messi y que es una gran oportunidad para el país y me pregunto: ¿qué pasó con Progen, con la Judicatura, con los niños de Las Malvinas? Es un error no decir nada. El líder tiene que enfrentar estas cosas.

La exsecretaria de Comunicación de Guillermo Lasso asegura que existe una comunicación de campaña electoral, más que a una gubernamental. Archivo/Expreso

- ¿Qué debe cambiar para mejorar la comunicación: las cabezas, la política o todo?

- No sé si todo. Lo que creo es que hay que corregir estas vocerías contradictorias. Ya salió la vocera que se peleaba con los periodistas y pasamos a un vacío. Hay varias formas de comunicar y que cada cabeza de cartera (de Estado) cuente lo que se hace. La otra es bajar estas actitudes prepotentes que les han hecho perder... Hay que tener una comunicación mucho más detallada. Una democracia con problemas complejos se merece una comunicación detallada que le explique al ciudadano hacia dónde vamos. Este es el cambio más grande.

