Feriado deja aires de esperanza en turismo y retos para el 2026

Los balnearios, los más concurridos durante el asueto. Seguridad y tránsito, por mejorar

Los balnearios de la provincia de Santa Elena se coparon de turistas.

El feriado de año nuevo volvió a mover el turismo del Ecuador. Miles de personas se movilizaron hacia distintos destinos del país, generando una intensa actividad comercial, altos niveles de ocupación hotelera y expectativas favorables para el 2026.

Sin embargo, junto a los resultados positivos también afloraron problemas estructurales, principalmente relacionados con seguridad, tránsito y servicios básicos.

En Playas la noche se volvió a reactivar

Uno de los puntos donde el feriado marcó un antes y un después fue el cantón Playas, en la provincia del Guayas donde alrededor de 500.000 turistas visitaron el cantón Playas generando un movimiento económico estimado de 4,5 millones de dólares para el sector turístico local.

Tras casi cinco años con limitada actividad nocturna por la inseguridad, el balneario experimentó una reactivación significativa gracias a la realización de espectáculos públicos y conciertos masivos durante las celebraciones de fin de año, lo que devolvió dinamismo al sector turístico local.

La presencia de orquestas internacionales y eventos culturales en el malecón atrajo a miles de visitantes nacionales, quienes no solo acudieron para disfrutar del día, sino que prolongaron su estadía durante las noches festivas que se extendieron hasta los primeros días de enero. Este cambio tuvo un impacto directo en la economía local, con restaurantes llenos, hoteles con alta ocupación y un movimiento comercial sostenido hasta altas horas.

Los turistas destacaron la diferencia. Muchos coincidieron en que la oferta nocturna fue determinante para quedarse más tiempo y consumir en el cantón, consolidando a Playas como un destino que va más allá del sol y la playa. Para el sector turístico, esta reactivación abre la puerta a un nuevo ciclo de crecimiento, siempre que exista continuidad en la agenda cultural y de entretenimiento.

Playas también tuvo alta demanda de visitantes. NESTOR MENDOZA

Santa Elena repletó sus playas

En la provincia de Santa Elena, el feriado confirmó su liderazgo como uno de los destinos más visitados del país. Según cifras de la Cámara Provincial de Turismo, más de 400.000 turistas llegaron a la península, superando incluso los registros del feriado de Carnaval de 2022, considerado un hito en la reactivación tras la pandemia.

El masivo arribo impulsó la economía local, pero también dejó al descubierto falencias que ahora se convierten en retos urgentes. La falta de agua potable en varios sectores, la escasez de espacios para estacionar, el colapso del tránsito vehicular y los problemas de inseguridad generaron molestias tanto en residentes como en visitantes durante los días de mayor afluencia.

Esmeraldas movió su economía por el turismo

El balance también fue altamente positivo en la provincia de Esmeraldas, donde el feriado de cinco días dejó cifras consideradas históricas. De acuerdo con reportes preliminares del Municipio de Atacames, más de 100.000 turistas arribaron al cantón, consolidándolo nuevamente como uno de los destinos más concurridos del país durante el cambio de año.

La Cámara de Comercio local estimó que el sector turístico generó ingresos cercanos a los 8 millones de dólares, beneficiando a hoteleros, comerciantes, emprendedores y prestadores de servicios. El punto más alto se registró la noche del 31 de diciembre, cuando alrededor de 30.000 personas se congregaron en la playa de Atacames para despedir el 2025 y recibir el nuevo año con música, pirotecnia y celebraciones que se extendieron hasta la madrugada.

Las cifras de visitantes y el movimiento económico refuerzan la esperanza de que el 2026 sea un año de consolidación para el sector. No obstante, el desafío sigue siendo acompañar este crecimiento con mejoras en seguridad, movilidad, servicios básicos e infraestructura.

