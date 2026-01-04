Un retorno agitado para volver a la realidad de Guayaquil tras un largo feriado

Se habilitó un carril de contraflujo para evitar el colapso en vía a la costa. La terminal terrestre también tuvo movimiento

Luego de cuatro días de asueto, Guayaquil retomó progresivamente su ritmo habitual de trabajo y actividades. Durante el feriado, la ciudad permaneció casi desierta, reflejo de la masiva salida de habitantes que aprovecharon el descanso para viajar a distintos puntos del país, principalmente a los balnearios de la Costa.

El retorno se intensificó ayer, cuando miles de personas volvieron de manera definitiva a la urbe. Solo en la Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera se registró el ingreso paulatino de más de 150.000 pasajeros en los últimos días, evidenciando la magnitud del movimiento tras el feriado.

A este flujo se sumó el regreso por vía terrestre desde los balnearios, donde, según cifras de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), cerca de 127.000 vehículos pasaron por el peaje de Chongón en dirección a la ciudad.

Un carril de contraflujo para aliviar el tránsito en vía a la costa

Para aliviar la carga vehicular, la tarde de ayer se habilitó un carril de contraflujo desde el peaje de Chongón hasta el kilómetro 117; sin embargo, la medida no fue suficiente para evitar tramos de colapso vial.

“El tráfico bajó un poco, pero igual fue complicado regresar. Esta medida debió aplicarse también en los días anteriores, pero en sentido de ida”, comentó Mariela Molina, conductora que retornó el domingo junto a su familia desde Playas, en un trayecto que superó las dos horas.

En paralelo, la Terminal Terrestre de Guayaquil mantuvo un intenso movimiento de pasajeros que arribaron desde distintas provincias para reincorporarse a sus actividades laborales y académicas.

Con este retorno masivo, la ciudad cerró oficialmente el feriado. El próximo descanso nacional, previsto para el 16 y 17 de febrero, con motivo del Carnaval.

Chongón. El peaje de Chongón fue el más transitado. El carril de contraflujo ayudó, pero no solucionó. MIGUEL CANALES

