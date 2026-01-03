El resurgir de la cultura en Guayaquil, la tarea pendiente para el 2026

Mejorar la difusión e integrar a los museos en paseos turísticos, el plan a seguir. Expertos sugieren apuntar más a jóvenes

Propuesta. Los museos buscarán en 2026 atraer a las nuevas generaciones a los centros culturales.

Con el inicio de un nuevo año, la ciudad también renueva sus anhelos. Entre los grandes desafíos pendientes aparece uno que, aunque silencioso, resulta clave para que prevalezca la identidad de la ciudad. Los guayaquileños sueñan con que la cultura resurja en el 2026.

Durante recorridos realizados por EXPRESO en distintos museos y centros culturales de la urbe, administradores, visitantes y especialistas coincidieron en que el objetivo común es lograr que la cultura vuelva a posicionarse en la agenda ciudadana y que estos espacios registren una mayor afluencia, especialmente de jóvenes y familias.

Uno de los consensos más claros entre los especialistas apunta a fortalecer la comunicación digital, con especial énfasis en las redes sociales, como vía principal para atraer a las nuevas generaciones.

Que resurja el arte en Guayaquil, el objetivo

Arte en Samborondón: Roberto Noboa revela una muestra marcada por la noche y la luz Leer más

“Las redes sociales serán lo que moverá el 2026, y el público que más las consume son los jóvenes. Creo que se deben hacer propuestas más llamativas para ellos y que sean ellos los que traigan a más público”, comenta Marlon García, gestor cultural y catedrático. Esta visión es compartida por administradores de museos, quienes reconocen que la falta de difusión (principalmente la digital) sigue siendo una de las principales barreras para incrementar las visitas.

Martha Torres, administradora del Museo Presley Norton, considera que el fortalecimiento cultural debe asumirse como una tarea prioritaria en el nuevo año.

“Guayaquil es una ciudad históricamente rica, pero no ha desarrollado el hábito de visitar museos. Muchos jóvenes ni siquiera saben que existen. Es un trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía”, señala.

Como parte de ese esfuerzo, durante 2025 este museo impulsó estrategias de acercamiento directo con estudiantes. “Llevamos el museo a las unidades educativas. Visitamos colegios con piezas y exposiciones didácticas para despertar el interés y lograr que luego los estudiantes vengan al espacio físico”, explica Torres, una iniciativa que espera se mantenga y se amplíe en 2026.

Iniciativa. En el museo Nahim Isaías se exponen otras alternativas de arte. CARLOS KLINGER

Los museos de Guayaquil en cifras

Los mejores lugares para disfrutar de la cultura en Guayaquil Leer más

Los datos oficiales del Ministerio de Cultura y Patrimonio dimensionan el reto. En 2025, los principales museos estatales de Guayaquil, entre ellos el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC), el Museo Nahim Isaías, el Museo Presley Norton, el Museo Amantes de Sumpa y el Archivo Histórico del Guayas, registraron en conjunto 207.113 visitas. Según este resultado, el año pasado fue el segundo con menor afluencia de los últimos siete (ver gráfico).

El contraste es evidente si se considera que en 2021 y 2022 estos mismos espacios superaron los 1,7 y 1,6 millones de visitantes respectivamente, impulsados en parte por actividades virtuales y transmisiones en línea durante la pandemia.

En cuanto a los museos municipales, los registros oficiales señalan que el Museo Municipal de Guayaquil y el Museo de la Música Popular alcanzaron 102.248 visitantes en 2025, una cifra superior a la de 2024, cuando llegaron 92.777. Para los administradores, este leve repunte confirma que existe interés ciudadano, aunque todavía distante del potencial cultural que tiene Guayaquil.

Torres aclara que en el caso de los museos estatales, las estadísticas incluyen las visitas virtuales, una modalidad que tuvo mayor peso tras la pandemia. No obstante, el desafío para el 2026 es recuperar la presencialidad y convertir estos espacios en entornos dinámicos y atractivos para diversos públicos.

Los criterios de los expertos para atraer a visitantes

La clave para reactivar los museos de Guayaquil: hacerlo interactivo y accesible Leer más

La gestora cultural Paola Martínez sostiene que uno de los grandes retos de este año será mejorar la difusión y articulación de la oferta existente. “Creo que el siguiente paso debería ser construir una cartografía de difusión efectiva donde todas las propuestas culturales puedan conocerse, y articularlas con la diversidad de públicos que tiene la urbe”, considera Martínez, quien además colabora en el Museo Nahim Isaías, ubicado en el centro de la ciudad.

A esta propuesta se suma la mirada del sector turístico. La especialista Mickaela Samaniego plantea una integración más directa entre cultura y recorridos turísticos. “Hace falta una ruta turística que incluya museos, galerías y espacios patrimoniales. Guayaquil es mucho más que el malecón o la calle Panamá. Hay una oferta cultural amplia que podría potenciarse si se la integra a los recorridos turísticos”, señala.

Durante los recorridos de este Diario, varios visitantes coincidieron en que el desconocimiento sobre la existencia de estos espacios sigue siendo un obstáculo. “He pasado muchas veces por el Museo Presley Norton y no sabía que era un museo, hasta que vine con mi sobrino por una actividad escolar. La gente debe saber que estos espacios existen y que muchos son gratuitos”, expresa Gabriela Rosado, residente de la ciudad.

Para Gianina Mite, estudiante de Turismo, la clave está en reforzar la comunicación digital y pensar en la lógica de la nueva generación.

Las redes sociales serán lo que moverá el 2026, y el público que más las consume son los jóvenes. Creo que se deben hacer propuestas más llamativas para ellos y que sean ellos los que traigan a más público Marlon García

​gestor cultural

“Los jóvenes vivimos en redes sociales. Si no vemos ahí la información, simplemente no nos enteramos. Hay que reforzar ese canal para atraer a nuevos públicos”, recalca, tras reconocer que su visita a un museo nació de una tarea universitaria y terminó siendo una experiencia positiva.

Finalmente, Nathaly Intriago, especialista en turismo, subraya la importancia de aprovechar mejor los espacios públicos ya consolidados. “Guayarte, el malecón del Salado, la calle Panamá o Las Peñas pueden albergar muchas más actividades culturales y artísticas. Espacios hay de sobra. Lo que falta es decisión y continuidad”, argumenta.

Los consultados por este Diario concuerdan en que el reto para este 2026 será mejorar la difusión, integrar los museos a los circuitos turísticos y enganchar a los jóvenes, para transformar los espacios culturales en escenarios vivos, cercanos y visibles, capaces de reconectar a la ciudad con su historia, su arte y su identidad.

Las personas disfrutan de las piezas encontradas en los museos de Guayaquil. Cortesía

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!