Santa Elena se llena de turistas en el segundo día del feriado de inicio de año

El tráfico vehicular y el abastecimiento de agua potable fueron los principales desafíos del feriado

Turistas disfrutan de las playas de Santa Elena durante el feriado de inicio de año.

El feriado de inicio de año convirtió a la península de Santa Elena en uno de los destinos turísticos más visitados del país. Desde las primeras horas de este viernes 2 de enero, los balnearios se llenaron de turistas que disfrutaron del mar, el sol y el ambiente de descanso propio de la zona costera.

Masiva afluencia de turistas en balnearios y malecones

Según datos de la Cámara de Turismo de la provincia, este inicio de año ha sido uno de los que mayor afluencia de visitantes ha registrado en las últimas décadas. Turistas provenientes de distintas provincias del país, entre familias, parejas y grupos de amigos, ocuparon la arena y los malecones de los principales balnearios.

“Es impresionante la cantidad de personas que han llegado. Este feriado ayuda mucho a la reactivación económica”, señaló Luis Tenempaguay, vicepresidente del gremio turístico. El dirigente destacó que el comercio peninsular ha tenido un balance positivo y que se superaron las expectativas previstas para este inicio de año.

Los visitantes también destacaron la oferta turística de la zona. “Nos gusta venir porque aquí se puede descansar y, al mismo tiempo, disfrutar de buena comida y playas limpias. Hasta el momento todo ha sido excelente”, comentó Pablo Torres, turista llegado desde Cuenca.

Visitantes destacan la limpieza de las playas y la oferta gastronómica local. Joffre Lino

La masiva afluencia de personas también se reflejó en las vías internas de la península. Durante varias horas se registraron largas filas de vehículos entre los distintos balnearios, lo que dificultó el traslado y el retorno de los viajeros.

“Tuvimos que armarnos de paciencia para movernos de un lugar a otro, pero es parte del feriado. Lo bueno es que en la playa se la pasa bien y eso compensa la espera en la carretera”, señaló Andrea Cedeño, visitante de Guayaquil.

A pesar de estas dificultades, los turistas resaltaron las condiciones climáticas favorables. El sol intenso y el mar en calma permitieron que muchos pasaran largas jornadas en la playa. “El clima está perfecto para comenzar el año, pasamos todo el día en el mar”, expresó Marco Villamar, quien visitó Ayangue por primera vez.

Gastronomía local, un atractivo clave para los visitantes

La gastronomía fue uno de los principales atractivos durante el feriado. Restaurantes, cevicherías y comedores populares se mantuvieron llenos desde la mañana. “Aquí el ceviche es único, por eso siempre regresamos a Santa Elena”, comentó Karina Mendoza mientras esperaba su pedido en un local del sector.

Mientras avanza el feriado, comerciantes y prestadores de servicios turísticos mantienen expectativas positivas y confían en que la llegada de visitantes se sostenga durante los próximos meses de la temporada alta de playa. Para muchos turistas, la península de Santa Elena sigue siendo el lugar ideal para iniciar el año, combinando descanso, gastronomía, rumba y paisajes que invitan a regresar. “Esto es un paraíso que tenemos en el país”, destacó Glenda Morales.

Dificultades con el agua

Sin embargo, el alto número de visitantes también generó inconvenientes en algunos sectores, principalmente en la distribución de agua potable. “En la casa que alquilamos el agua llegó por horas, pero tratamos de organizarnos”, relató un turista hospedado en la zona norte de la península.

