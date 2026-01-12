Inundaciones en Guayaquil: lista de sectores por calles anegadas por la lluvia

Las precipitaciones de alta intensidad registradas entre la noche del domingo 11 y la mañana del lunes 12 de enero dejaron múltiples sectores del norte de Guayaquil con acumulación de agua.

RELACIONADAS Lluvia sorprende a Guayaquil tras semanas de intenso calor

Registros oficiales

Según los registros de la estación pluviométrica de Mucho Lote 2, la lluvia alcanzó un acumulado de 92,75 milímetros, lo que equivale a casi 100 litros de agua por cada metro cuadrado en un solo día, provocando dificultades en el drenaje de vías principales.

ACTUALIZACIÓN



📹 Desde el #C5GYE de #SeguraEP se coordina con @interagua para la limpieza de alcantarillas y sumideros. ⤵️



1️⃣6️⃣ Sauces 7

1️⃣ 7️⃣ Sauces 9

1️⃣ 8️⃣ Vía Perimetral

1️⃣ 9️⃣ Av. Francisco de Orellana y Benjamín Carrión

2️⃣0️⃣ Av. 25 de Julio ⤵️ pic.twitter.com/KnrdeH26U6 — Segura EP - C5GYE (@segura_ep) January 12, 2026

Hasta las nueve de la mañana de este lunes, el único sector reconocido como anegado por las autoridades fue Pascuales: Se reportó inundación en la calle Portoviejo, donde Gestión de Riesgos realiza evaluaciones.

Limpieza de sumideros

La empresa municipal Segura EP y la concesionaria Interagua desplegaron equipos operativos para la limpieza de sumideros que, en su mayoría, se encontraban obstruidos por mala disposición de basura. Las zonas intervenidas por acumulación de agua en la vía pública incluyen:

Vergeles y Mucho Lote 1.

Sauces: Etapas 5, 6, 7 y 9.

Vía Perimetral y Av. 25 de Julio (sur).

Samanes 1: Específicamente en la calle Elina Manzano.

Av. Francisco de Orellana: Intersecciones con Baquerizo Nazur y Benjamín Carrión.

Av. Barcelona (ingreso al túnel San Eduardo),

Las Orquídeas,

Shushufindi

Limoncocha

Urbanor

Av. Las Iguanas.

Terminal Terrestre Municipal Costa: horarios, rutas y cómo llegar Leer más

El alcalde Aquiles Álvarez informó a través de su cuenta de X que, si bien la intensidad de la lluvia fue considerable, el factor determinante para el anegamiento de calles sigue siendo la basura. "Si seguimos botando basura en la calle, no hay sistema que aguante", señaló el burgomaestre, enfatizando la corresponsabilidad ciudadana.

Adicionalmente, el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) reportó una marea alta de 4.27 metros a las 01:28, lo que coincidió con el horario de las precipitaciones, dificultando el desfogue natural de las aguas lluvias hacia el estuario.

Además de los problemas de drenaje, se registraron incidentes relacionados con el arbolado urbano, como la caída de un árbol en el sector de Los Ceibos y otro en la Vía a Daule (km 11.5).

La ciudadanía puede reportar nuevas acumulaciones de agua o emergencias relacionadas con la etapa invernal llamando directamente a la línea 181, habilitada por el Municipio para la gestión de riesgos y control de seguridad.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!