Terminal Terrestre Municipal Costa: horarios, rutas y cómo llegar

La nueva terminal, ubicada en el km 33 de la vía Perimetral, busca descongestionar los terminales del norte

Fue inaugurada el miércoles 7 de enero de 2026, casi 100 días después de que la obra estuviera concluida, debido a demoras en los permisos de la ANT.

La nueva Terminal Terrestre Municipal Costa, ubicada en el kilómetro 33 de la vía Perimetral, en el oeste de Guayaquil, fue inaugurada el pasado miércoles 7 de enero por autoridades locales. Se trata de la tercera terminal terrestre de la ciudad, concebida para mejorar la conexión con los balnearios y aliviar la carga operativa de los terminales del norte.

La apertura del espacio, como ha venido publicando EXPRESO, se concretó casi 100 días después de que la obra estuviera terminada, debido a retrasos en la obtención de permisos por parte de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), según explicó el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

“Estamos felices porque le ha costado muelas al Municipio concretar lo que estamos viendo. No nos gusta pelearnos con nadie. Estamos hace un tiempito detrás de los permisos”, expresó el burgomaestre, tras varios meses de tensiones con la dependencia gubernamental.

Según el Municipio, la nueva terminal permitirá descomprimir el flujo diario de pasajeros que acuden a los terminales Jaime Roldós Aguilera y Pascuales, ambos ubicados en el norte de la ciudad.

¿A qué destinos se podrá viajar desde la nueva terminal?

Desde la Terminal Terrestre Municipal Costa, los usuarios podrán trasladarse principalmente hacia destinos turísticos y portuarios de las provincias de Santa Elena y Guayas. Entre ellos constan:

Salinas

Santa Elena

La Libertad

Montañita

Olón

General Villamil Playas

Posorja

Diecisiete líneas de buses urbanos ingresan a los andenes para dejar y recoger pasajeros, mientras que se eliminan las paradas informales en Ceibos Norte y Puerto Azul. Juan Pablo Pérez

Pedro Carbo, entre otros puntos intermedios

En esta primera etapa, seis cooperativas operarán desde el nuevo complejo: Libertad Peninsular CLP, Villamil, Costa Azul, Liberpesa, Posorja y Pedro Carbo.

El horario de atención será de lunes a domingo, de 05:00 a 21:00, y se prevé que unos 13.000 pasajeros transiten diariamente por la terminal, según proyecciones municipales.

¿Cómo llegar a la Terminal Terrestre Municipal Costa?

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que desde el pasado jueves 8 de enero, 17 líneas de buses urbanos estaban autorizadas para ingresar a los andenes de la terminal y dejar o recoger pasajeros, en ambos sentidos de la vía Perimetral.

Las líneas habilitadas son: 8, 9, 16, 17, 49, 69, 71, 75, 76, 103, 110, 118, 121, 122, 145 y 156.

La ruta 120 utilizará la estación únicamente en sentido hacia el norte de Guayaquil.

Además, la ATM indicó que los buses interprovinciales ya no podrán realizar paradas informales cerca de los pasos peatonales de Ceibos Norte y Puerto Azul. En esos puntos solo podrán detenerse taxis y buses urbanos.

El control del acceso se realizará mediante sistemas de videovigilancia, para asegurar que únicamente ingresen unidades de transporte urbano y taxis regulados.

La nueva terminal terrestre Costa tiene sala de espera e islas para venta de alimentos a los pasajeros. JUAN PABLO PÉREZ

Movilidad e inseguridad: las expectativas del Municipio

Para el alcalde Aquiles Álvarez, la puesta en marcha de esta infraestructura no solo impactará en la movilidad, sino también en la seguridad del sector.

“Esto sirve para descomprimir el histórico Terminal Terrestre Jaime Roldós y el de Pascuales, que tiene una sobrecarga importante. Este punto, este terminal terrestre Costa, también ayuda a disuadir la delincuencia”, afirmó durante la inauguración.

La terminal cuenta con vigilancia privada, monitoreo interno y externo y más de 100 cámaras de seguridad. A esto se suma la renovación del sistema de iluminación en la vía Perimetral.

Según el Municipio, hasta finales de enero de 2026 se prevé la instalación de 540 luminarias LED de 600 vatios, en reemplazo de las actuales de 400 vatios, como parte de un plan de mejora del entorno vial.

Un contraste que reabre el debate sobre seguridad

Sin embargo, apenas un día después de la inauguración, un hecho violento ocurrido en otra de las terminales de la ciudad volvió a encender las alertas. El 8 de enero, Édgar José Rodríguez Guanipa, de 23 años, fue asesinado por sicarios en los exteriores de la terminal terrestre de Pascuales, en el kilómetro 11 de la vía a Daule, tras ser interceptado mientras conducía una tricimoto.

El crimen conmocionó a usuarios y comerciantes del sector y evidenció que la infraestructura y la vigilancia, por sí solas, no garantizan una reducción de la inseguridad.

Así lo sostiene Daniel Pontón, docente y experto en temas de seguridad, quien advierte que la violencia que enfrenta Ecuador responde a dinámicas de crimen organizado.

“Por más que usted ponga un convoy de guardias de seguridad, siempre esta gente tendrá armas de más peso. Las bandas hacen inteligencia y tienen gente infiltrada dentro de los barrios”, explicó.

La nueva terminal terrestre de la vía a la costa comenzó a operar este jueves 8 de enero. Municipio de Guayaquil

Para el especialista, es clave que las autoridades implementen planes de seguridad integrales, enfocados en la prevención y no solo en respuestas reactivas. A ello se suma la necesidad de coordinación entre el Gobierno nacional y los municipios, una tarea que —reconoce— se ha visto afectada por los roces políticos entre ambas instancias.

Para la ciudadanía, en vista de lo ocurrido, urge que la vigilancia sea permanente y exhaustiva al igual que los controles. "Hay que monitorear todo, tener ojos en todos lados, constatar que no haya riesgos ni que nadie intente tener esta nueva terminal como un blanco. Hoy lamentablemente todos somos blanco de todo. Por eso hay que ir un paso más adelante. Esto, solo por precaución y evitar que manchen un espacio que está destinado al ciudadano, a las familias", señaló Fanny Escandón, residente y usuaria de la nueva terminal

