Ola de calor en Guayaquil: sensación térmica llegará a 37°C este miércoles

Inamhi alerta temperaturas superiores a lo normal y radiación muy alta en Guayaquil; ciudadanos buscan alivio al calor.

La sensación térmica en Guayaquil podría alcanzar hasta los 37 grados en espacios abiertos, pese a que la temperatura oficial se mantenga por debajo de ese valor.

El calor se ha vuelto parte de la rutina diaria en Guayaquil. Desde primeras horas de la mañana, como describen los guayaquileños, el sol cae con fuerza sobre la ciudad y convierte las calles, oficinas y viviendas en espacios difíciles de soportar, especialmente durante las horas pico del día. La combinación de altas temperaturas y radiación intensa ha marcado el inicio de enero con una sensación térmica que, según los reportes, alcanzará hasta los 37 grados este miércoles 7 de enero en espacios abiertos, a la intemperie.

Ventiladores, abanicos y sombrillas: los más buscados

En distintos sectores del centro y norte de Guayaquil, la ola de calor se refleja en el comercio informal. Ventiladores portátiles, abanicos, gorras y sombrillas se han convertido en productos de alta demanda. Vendedores ambulantes recorren calles y avenidas ofreciendo alternativas para mitigar el sofocante clima, mientras ciudadanos buscan cualquier forma de alivio ante el aumento de la temperatura.

Algunos locales comerciales aseguran que la venta de ventiladores y equipos de enfriamiento ha crecido en los últimos días, impulsada por jornadas que se sienten más largas y pesadas bajo el sol.

“La sensación es peor que la temperatura”

Aunque los registros oficiales no alcanzan los 40 grados, para muchos guayaquileños el calor se percibe incluso más extremo. Nathalia Castillo, habitante del norte de la ciudad, relata que ha tenido que adaptar su rutina para sobrellevar las altas temperaturas.

“Me compré un ventilador pequeño para la oficina y un abanico para cuando salgo a la calle. El calor es insoportable, se siente mucha humedad y uno se ahoga. A veces parece que estuviéramos a 40 grados, aunque las aplicaciones móviles digan menos”, comentó.

Entre las 11:00 y las 16:00, coinciden varios ciudadanos, el ambiente se vuelve casi irrespirable, incluso en espacios cerrados.

Temperaturas por encima de lo normal en enero

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que, en lo que va del mes, las temperaturas máximas en Guayaquil se han ubicado más de dos grados por encima del promedio normal. Registros recientes muestran que el 2 de enero, en la estación COE-Montebello, se alcanzaron los 35,1 grados, mientras que en la estación del aeropuerto se superaron los 34 grados.

En los primeros días de enero, las temperaturas máximas en Guayaquil se han ubicado más de dos grados por encima del promedio normal, Carlos Klínger

Pese a estos valores elevados, la entidad aclaró que será necesario esperar al cierre del mes para determinar cuál fue la temperatura máxima definitiva.

Sin récord histórico, pero con calor persistente

Hasta el momento, Guayaquil no ha superado su récord histórico de temperatura máxima para enero, que fue de 36,6 grados en 1990. Sin embargo, los especialistas advierten que el comportamiento térmico actual ya se ubica en niveles inusuales para esta época del año.

El Inamhi explicó que estas condiciones están relacionadas con el ingreso de masas de aire seco desde el océano hacia el continente, lo que reduce la nubosidad, incrementa la radiación solar y eleva la temperatura ambiente.

Entre las 11:00 y las 16:00, el ambiente se vuelve casi irrespirable para muchos ciudadanos, incluso en espacios cerrados, lo que ha obligado a modificar horarios, formas de movilizarse y hábitos cotidianos para evitar la exposición directa al sol.

Abanicos, gorras y sombrillas se han convertido en los productos más buscados en calles del centro y norte de Guayaquil, impulsados por jornadas que se sienten más largas y agotadoras bajo el sol. Carlos Klínger

Radiación muy alta y recomendaciones

Para este 7 de enero se prevé que la temperatura oscile entre los 31 y 33 grados en Guayaquil, con niveles de radiación considerados muy altos. Este miércoles 7 de enero, la temperatura se mantendrá en ese rango entre las 07:00 y las 19:00, pero con una sensación termina que podría llegar a la 37 grados, según los especialistas; mientras que durante la noche y madrugada descenderá a entre 23 y 24 grados.

El índice de radiación alcanzará el nivel 8, por lo que las autoridades recomiendan evitar la exposición directa al sol, usar protección como gorras y bloqueador, hidratarse constantemente y limitar las actividades al aire libre en las horas de mayor intensidad solar.

