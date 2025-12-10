Noche y madrugada fría en Guayaquil: ¿A qué se debe este descenso de la temperatura?

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) anunció que se prevé "un importante descenso de la temperatura"

La ciudadanía utiliza abrigos y otras prendas debido al frío que suele registrarse en estos meses en Guayaquil.

Las noches y madrugadas han sido frías en Guayaquil durante los últimos días. La ciudadanía ha percibido un descenso en la temperatura, algo que fue corroborado por el Inamhi.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informó que "entre la noche del 10 y la madrugada del 11 de diciembre se prevé un importante descenso de la temperatura ambiente en varios sectores del Litoral, especialmente en horas de la noche y madrugada".

La alerta se mantendrá desde las 03:00 del miércoles 10 a las 08:00 del jueves 11, con un promedio de temperaturas de entre 18 y 21 grados centígrados, según informó la entidad en su cuenta de X.

"Esto explica porqué las madrugadas están frías en Guayaquil", fue el comentario de Francisco Franco a esa publicación.

Mientras, Andrés Franco mencionó: "con razón las noches volvieron a estar fresquitas cuando ya parecía que se había ido el verano y entraban la noches calurosas de invierno".

Este cambio en la temperatura responde a una anomalía por una corriente de aire frío y seco, que llega al Litoral desde el sur del continente, según explicó Boris Malavé Reyes, técnico de pronósticos del Inamhi.

Esta anomalía no es habitual y ha provocado que la temperatura descienda, al menos un grado, desde el pasado domingo 7 de diciembre, indicó el especialista.

Se prevé que las bajas temperaturas se mantengan, debido a esta anomalía, hasta el próximo sábado 20 de diciembre, comentó Malavé a EXPRESO.

Incluso, en ciudades como Manta y Portoviejo, en Manabí, se han registrado temperaturas de hasta 18 grados centígrados, resaltó.

¿Cuándo llegarán las lluvias?

Esta anomalía no está relacionada con el fenómeno de La Niña, que se mantiene en la zona central del Pacífico, aclaró Malavé.

Otro efecto que genera esta anomalía es el retraso en el proceso de transición de verano a invierno, lo que hará que las lluvias se presenten probablemente en enero del 2026, mencionó.

En diciembre ocurrirían lloviznas aisladas, algo que se ha venido dando desde noviembre, indicó el técnico del Inamhi.

