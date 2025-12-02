Diciembre en Guayaquil: ¿un mes de calor extremo y tormentas inminentes?

El último mes del año se caracteriza por el inicio de la época de lluvias, aunque ya se registraron lloviznas en noviembre

La época de lluvias suele comenzar en diciembre en Guayaquil y se extiende aproximadamente hasta marzo.

Diciembre es sinónimo del inicio de la temporada invernal o de lluvias en el país. En el caso de Guayaquil, la población se alista para las precipitaciones y el cambio de clima.

La temperatura máxima promedio suele llegar a los 31 grados centígrados, pero también aumenta el nivel de nubosidad, según asegura el servicio especializado Weather Spark.

"En Guayaquil, la probabilidad de un día mojado (con lluvia) durante diciembre aumenta muy rápido", señala el portal.

"La probabilidad de que un día dado sea húmedo en Guayaquil aumenta muy rápidamente en diciembre, y aumenta del 64 % al 84 % en el transcurso del mes", se explica.

Aunque se lo considera un mes caluroso, húmedo y con radiación ultravioleta (UV) muy alta, no necesariamente presenta calor extremo.

Nivel de rayos UV en Guayaquil

Aunque en diciembre es común que en Guayaquil existan chaparrones y ráfagas, las tormentas generalmente son pronosticadas y alertadas por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

En su boletín de predicción climática, para el trimestre de noviembre del 2025 a enero del 2026, la institución mencionó que las precipitaciones muestran "una tendencia en la regi´on litoral que se incrementan en comparaci´on al mes de noviembre con valores alrededor de lo normal esperado para la regi´on litoral".

Es decir, no se espera una variante importante, aunque esto deberá ser analizado constantemente, se advierte en el documento.

El Inamhi informó este martes 2 de diciembre que "se prevé el incremento de temperaturas diurna y radiación UV especialmente en la zona oriental del callejón interandino y la zona oriental de la región Amazónica, Guayas y sur de Los Ríos".

La alerta del Inamhi por alta temperatura diurna es de nivel alto en Guayas (entre 33 y 35 grados centígrados), entre las 10:00 del miércoles 3 de diciembre y las 16:00 del domingo 7.

Por eso se recomienda evitar la exposición directa al Sol, mantener constante hidratación y utilizar protección adicional durante la radiación.

☀️🔥#AdvertenciaMeteorológicaEc #64l Se prevé incremento de temperaturas diurna y radiación UV especialmente en zona oriental de Callejón interandino y zona oriental de la región Amazónica, Guayas y sur de Los Ríos.

📅 Picos: 3 y 6 de diciembre 2025.

¡Protege tu piel! 🧴🧢🌞 pic.twitter.com/v92CVJCCSB — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) December 2, 2025

