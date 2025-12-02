Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

lluvia en Guayaquil
La época de lluvias suele comenzar en diciembre en Guayaquil y se extiende aproximadamente hasta marzo.CHRISTIAN VINUEZA

Diciembre en Guayaquil: ¿un mes de calor extremo y tormentas inminentes?

El último mes del año se caracteriza por el inicio de la época de lluvias, aunque ya se registraron lloviznas en noviembre

Diciembre es sinónimo del inicio de la temporada invernal o de lluvias en el país. En el caso de Guayaquil, la población se alista para las precipitaciones y el cambio de clima.

RELACIONADAS

La temperatura máxima promedio suele llegar a los 31 grados centígrados, pero también aumenta el nivel de nubosidad, según asegura el servicio especializado Weather Spark.

"En Guayaquil, la probabilidad de un día mojado (con lluvia) durante diciembre aumenta muy rápido", señala el portal.

"La probabilidad de que un día dado sea húmedo en Guayaquil aumenta muy rápidamente en diciembre, y aumenta del 64 % al 84 % en el transcurso del mes", se explica.

Aunque se lo considera un mes caluroso, húmedo y con radiación ultravioleta (UV) muy alta, no necesariamente presenta calor extremo.

Nivel de rayos UV en Guayaquil

clima calor temperatura Guayaquil 2025 FF

Las enfermedades más comunes relacionadas con la humedad y el calor en Guayaquil

Leer más

Aunque en diciembre es común que en Guayaquil existan chaparrones y ráfagas, las tormentas generalmente son pronosticadas y alertadas por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

En su boletín de predicción climática, para el trimestre de noviembre del 2025 a enero del 2026, la institución mencionó que las precipitaciones muestran "una tendencia en la regi´on litoral que se incrementan en comparaci´on al mes de noviembre con valores alrededor de lo normal esperado para la regi´on litoral".

Es decir, no se espera una variante importante, aunque esto deberá ser analizado constantemente, se advierte en el documento.

El Inamhi informó este martes 2 de diciembre que "se prevé el incremento de temperaturas diurna y radiación UV especialmente en la zona oriental del callejón interandino y la zona oriental de la región Amazónica, Guayas y sur de Los Ríos".

La alerta del Inamhi por alta temperatura diurna es de nivel alto en Guayas (entre 33 y 35 grados centígrados), entre las 10:00 del miércoles 3 de diciembre y las 16:00 del domingo 7.

Por eso se recomienda evitar la exposición directa al Sol, mantener constante hidratación y utilizar protección adicional durante la radiación.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Messi en Guayaquil: el show que convertirá el Monumental en una máquina de ingresos

  2. Mundial FIFA 2026: Supercomputadora Opta predice posibles campeones

  3. Emelec vs Liga de Quito: Esto dicen los expertos sobre la semifinal de Copa Ecuador

  4. Presupuesto 2026: Arcom prevé leve alza en ingresos pese a la nueva tasa minera

  5. Trump advierte a Colombia por cocaína y Petro defiende la soberanía

LO MÁS VISTO

  1. Ecuador: La producción avícola se queda sin ‘pascua navideña’ en este 2025

  2. Décimo tercero para jubilados del IESS: así será el pago en diciembre 2025

  3. FC Barcelona vs Atlético de Madrid HOY: Hora y dónde ver EN VIVO el duelo de LaLiga

  4. El precio del huevo se desploma en las granjas y el sector entra en crisis

  5. La Vicepresidencia se ‘hace la loca’ sobre su encargo en el Ministerio de Salud

Te recomendamos