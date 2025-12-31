Un incendio alarma en las calles Chimborazo y Francisco de Marcos

El fuego afectó un tercer piso en el centro de Guayaquil. Bomberos controlaron la emergencia con unidades especializadas

Un incendio estructural de alarma dos se registró la tarde de este martes 31 de diciembre en el centro de la ciudad. El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (BCBG) acudió de inmediato a la intersección de las calles Chimborazo y Francisco de Marcos para atender la emergencia.

¿Qué ocurrió esta tarde en el centro de Guayaquil?

El flagelo se originó en el tercer piso de una edificación de la zona. Usuarios en redes sociales reportaron la presencia de humo, lo que alertó a los moradores y transeúntes del sector comercial y residencial.

La novedad se encuentra controlada; sin embargo, se mantienen labores de ventilación y remoción de escombros para disminuir la temperatura en el lugar.

Para sofocar las llamas y evitar que se propagaran a estructuras aledañas, la institución bomberil desplegó un importante contingente técnico y humano. En el sitio operaron: 4 unidades de combate contra incendios; 2 unidades de rescate; un carro escalera para alcanzar la altura del siniestro; un camión cisterna para abastecimiento de agua; una unidad de materiales peligrosos y una ambulancia para atención prehospitalaria.

Cerca de las 14:50, los Bomberos informaron a través de sus canales oficiales que la novedad se encuentra controlada.

No obstante, el personal se mantiene en el lugar realizando labores de ventilación y remoción de escombros. Estas tareas son vitales para disminuir la temperatura dentro del inmueble y evitar cualquier posible reinicio del fuego. Hasta el cierre de esta nota, no se han reportado víctimas mortales ni heridos de gravedad.

