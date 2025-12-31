Expreso
El problema ya fue denunciado meses atrás. La ciudadanía está preocupada.ARCHIVO EXPRESO

Luminarias de paso elevado de La Joya nuevamente con intermitencias

Los moradores denuncian que la falta de luz en el puente volvió pese a que recientemente había sido resuelta

El puente que conecta la autopista Narcisa de Jesús, en el norte de Guayaquil, con la urbanización La Joya, en Daule, ha vuelto a sumirse en la oscuridad. 

A pesar de las recientes intervenciones y el mantenimiento ejecutado hace apenas unos meses, la estructura presenta nuevamente tramos críticos sin iluminación, reviviendo una problemática que, como ha contado EXPRESO, se convirtió en una constante de ineficiencia durante todo el 2025.

La intermitencia del servicio no solo afecta la visibilidad, sino que genera una creciente sensación de inseguridad entre los miles de conductores que transitan diariamente por esta arteria vial.

Los peligros de la falta de iluminación

"No sabemos si es un fallo técnico persistente o si, una vez más, la delincuencia dedicada al robo de cables ha hecho de las suyas", manifestó Jonathan Cobeña, residente de La Joya.

El malestar es compartido por quienes utilizan el viaducto como vía de retorno tras sus jornadas laborales. Para Elena Rivas, usuaria frecuente de la ruta, el peligro no reside únicamente en un posible accidente de tránsito, sino en las emboscadas delictivas.

"El robo de luminarias, aparentemente por parte de consumidores de sustancias que buscan cobre, nos deja vulnerables a todos. No es solo poner el foco nuevo, es poner seguridad permanente para que no se lo vuelvan a llevar", enfatizó el conductor Ricardo Montiel. 

Ante este escenario, la comunidad exige una solución integral que trascienda el simple reemplazo de bombillas. Los ciudadanos demandan la instalación de cámaras de videovigilancia conectadas al ECU-911 y patrullajes preventivos durante la madrugada.

