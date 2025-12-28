La Aurora crece con proyectos urbanísticos sin frenos y eliminando cerros de Daule

Urbanizaciones se levantan a costa de la naturaleza, afectando el clima y la movilidad de quienes residen en esta parroquia

Hay cerros que ya fueron eliminados y hoy hay nuevos proyectos habitaciones, según denuncian residentes de La Aurora.

La parroquia urbana La Aurora, en Daule, se ha consolidado como uno de los sectores de mayor expansión urbana en la última década. Zonas que hasta hace pocos años eran consideradas alejadas, hoy se han transformado en un importante polo de desarrollo inmobiliario, con la construcción acelerada de urbanizaciones, centros comerciales y una amplia oferta de servicios.

Sin embargo, este crecimiento sostenido ha encendido la preocupación de moradores y ambientalistas, quienes denuncian una progresiva deforestación y la pérdida de vegetación nativa propia del bosque seco.

Cerros, áreas verdes y hábitats naturales, que formaban parte del paisaje, han sido reemplazados por miles de viviendas y extensas zonas comerciales, alterando de forma significativa el entorno natural.

Hasta la redacción de EXPRESO llegaron varias denuncias ciudadanas. Residentes, con evidente inquietud, aseguran que cerros que permanecieron intactos durante décadas hoy están siendo reducidos o, en algunos casos, completamente eliminados.

Según sus testimonios, varias urbanizaciones se levantan sobre terrenos que eran elevaciones naturales, con flora y fauna propias de la zona.

“Las últimas etapas de Villa del Rey se construyeron donde antes había cerros. Hoy ya no son montañas naturales, sino montañas de casas. Lo preocupante es que esto no se detiene y nadie parece poner un freno”, le indicó a EXPRESO el residente Luis Fernando Galarza, quien afirmó haber sido testigo directo de la desaparición de estos espacios naturales.

Galarza recordó que años atrás solía trotar y escalar un cerro ubicado en lo que hoy es la zona final de La Joya. “Hoy ese cerro ya no existe. Está completamente aplanado y convertido en terreno urbanizado. Todo indica que las ciudadelas seguirán expandiéndose. Y está bien el desarrollo, pero no exagerado, no así”.

Se cuestiona autorización para más urbanizaciones

El residente también cuestionó si estas intervenciones cuentan con los permisos correspondientes. “Quiero saber si todo esto se hace con autorizaciones municipales y, de ser así, bajo qué criterios se aprueba la eliminación de cerros completos. Cada vez quedan menos y los pocos que sobreviven ya tienen maquinaria trabajando sobre ellos”, alertó.

Según explicó, en 2012 presentó una denuncia formal ante el entonces Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate) por la deforestación masiva registrada en la zona.

En ese momento, indicó, se le informó que las constructoras debían cumplir un plan de manejo ambiental que incluía la donación de 55,31 hectáreas al Estado.

Sin embargo, de acuerdo con documentos entregados por el denunciante a EXPRESO, en un oficio emitido en 2022, el Maate señaló que dicho trámite “se encontraba en proceso”.

“¿Cómo es posible que sigan construyendo si ese proceso aún no se ha cerrado? Deberían cumplir con lo que se estableció”, expresó Galarza.

En documentos oficiales a los que tuvo acceso EXPRESO, el Maate indicó en 2022 que, como parte de los compromisos ambientales, las urbanizaciones implementaron un vivero forestal con más de 10.000 plántulas nativas, destinadas a labores de reforestación y recuperación de áreas intervenidas.

Asimismo, se reportó el trasplante de aproximadamente 2.500 árboles nativos en los alrededores de los proyectos habitacionales.

No obstante, un equipo de EXPRESO realizó recorridos por diversos sectores de La Aurora, donde se constató la preocupación ciudadana y la presencia de maquinaria pesada y obreros trabajando activamente en cerros aún existentes, modificando de manera visible la geografía del lugar.

En algunos cerros de La Aurora se ve a maquinaria trabajando para ampliar la construcción de viviendas. CARLOS KLINGER

“Vivo aquí desde hace 10 años y puedo asegurar que muchas etapas se construyeron donde antes había montañas. Cada vez hay menos cerros y el calor es más intenso”, comentó Melissa Romero, residente de Villa del Rey.

A esta preocupación se suma Milton Morales, quien observa con inquietud el avance de nuevos proyectos inmobiliarios. “He visto letreros de futuras urbanizaciones donde todavía no hay una sola casa. El clima es cada vez más caliente. Es como vivir dentro de una olla. Esta zona es muy caliente por la falta de árboles. Los poco pulmones naturales que aquí existían se esfumaron”, criticó.

Para Paúl Bolaños, residente del sector y especialista en temas ambientales, la eliminación de cerros no puede compensarse con la creación de parques o pequeñas áreas verdes.

“Estamos hablando de cientos de hectáreas de ecosistemas naturales que no se pueden reemplazar con unos cuantos metros de parques urbanos”, alertó.

El experto explicó que esta transformación forzada del territorio también explica la aparición frecuente de animales silvestres en zonas residenciales. “Ese era su hábitat. Muchos mueren, otros intentan desplazarse. Es un impacto grave y directo sobre la biodiversidad”, lamentó.

Para el ingeniero Xavier Salgado, la eliminación o transformación de cerros no solo trae daños actuales, sino también a futuro. “Hay alteración de drenajes naturales, contaminación del aire, el suelo se vuelve frágil. Se está devastando la poca biodiversidad que hay. El Municipio y el Ministerio de Ambiente deben trabajar juntos, pero ya”, exigió.

En sectores como Ópalo y Coral, en La Joya; Luna, en Villa Club; o Vistana, se observan urbanizaciones construidas incluso entre cerros aún existentes, lo que incrementa el temor de que esta situación continúe repitiéndose.

Ante esta problemática, EXPRESO solicitó entrevistas tanto a representantes municipales como a voceros del actual Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), para conocer los estudios técnicos y criterios bajo los cuales se continúan aprobando nuevos proyectos inmobiliarios y comerciales. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta de ninguna de las dos entidades.

“Yo no me voy tanto en contra de las constructoras, porque ellas lo que hacen es levantar obras donde hay permiso. Si el Municipio se los negara, no pasaría nada. Construirían en otro punto y ya. Pero el Municipio de Daule da permiso como si fueran ferias o bonos de Navidad. No tiene sentido. ¿Y sabe qué es lo peor? Que el alcalde Wilson Cañizares nunca da respuesta a nuestra queja. Solamente guarda silencio y con eso queda”, se quejó Mónica Tejada, quien reside en este sector.

A la preocupación ambiental se suma otro factor crítico: el tránsito. Los residentes advierten que el crecimiento urbano no ha estado acompañado de una planificación vial adecuada.

“Cada vez hay más proyectos y menos espacio para circular. Esto se está volviendo invivible”, reclamó Camila Delgado, quien teme que la apertura de un nuevo centro comercial en La Joya termine por colapsar completamente la movilidad del sector.

Mientras tanto, los moradores insisten en que el desarrollo no debe darse a costa de la eliminación del entorno natural y piden mayor control, transparencia y planificación, para evitar un daño irreversible al ecosistema y a la calidad de vida en La Aurora.

