Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

La Aurora desarrollo.
En La Aurora hay decenas de comercios que ya están funcionando.ARCHIVO EXPRESO

La Aurora, en Daule: Se construye un centro comercial y tres supermercados

Nuevos comercios se construyen pese a la inseguridad en La Aurora. Conoce cuáles son los puntos de desarrollo

La Aurora, parroquia del cantón Daule, vive un momento de contrastes. Mientras el desarrollo urbanístico y comercial avanza a paso firme, los casos de robos, secuestros y asesinatos mantienen en alerta a sus habitantes, quienes ven cómo el miedo se convierte en un factor cotidiano.

RELACIONADAS

En los últimos meses, la zona ha sido escenario de múltiples hechos delictivos que han impactado en la sensación de seguridad de la población.

Pese a este clima de incertidumbre, la inversión privada no se detiene y continúa levantando proyectos que apuntan a dinamizar la economía local.

Centros comerciales y supermercados en construcción

La aurora dron

Parques, malecón y canotaje: Los proyectos que podrían cambiar La Aurora

Leer más

El primero de ellos es el nuevo Gran Akí de La Joya, cuya construcción se encuentra en su etapa final. Ubicado junto a Plaza Tía, este establecimiento promete convertirse en un nuevo polo de atracción comercial para la parroquia, incrementando el flujo de visitantes y fortaleciendo la oferta de servicios.

Sobre la vía principal, conocida como vial 1, avanza la edificación de la moderna Plaza The View. Este complejo contará con 120 locales distribuidos en 40.000 metros cuadrados y albergará marcas reconocidas como Supermaxi, Pharmacys y Dipaso. 

En ese mismo corredor vial, la Corporación El Rosado también apuesta por La Aurora con la construcción de un nuevo Mi Comisariato. Esta obra ampliará la oferta de supermercados y reforzará la presencia de la cadena en el sector.

A esta lista se suma otro proyecto en etapa inicial: un nuevo centro comercial que se edificará frente al gimnasio Taurus. La colocación de la primera piedra está prevista para los próximos días, marcando así el inicio de una infraestructura que continuará impulsando la transformación urbana de La Aurora.

La inseguridad, el enemigo del desarrollo de infraestructura

Málaga 2

Capturan a presunto asesino del doble crimen en Málaga 2, Daule

Leer más

Pero el desarrollo no oculta la otra cara de la realidad. La inseguridad sigue siendo el principal enemigo del progreso. El pasado 9 de agosto, dos personas fueron asesinadas dentro de una vivienda en la urbanización Málaga 2, hecho que generó conmoción y temor entre los vecinos. 

Según recogió Diario EXPRESO, muchos residentes evitan revelar su identidad por miedo a represalias y sienten que las autoridades no han tomado medidas efectivas para frenar la ola de violencia.

Este contraste entre el avance en infraestructura y la creciente inseguridad plantea un reto urgente para el cantón Daule: garantizar que la inversión y el desarrollo vayan de la mano con políticas de seguridad sólidas. De lo contrario, el crecimiento económico podría verse opacado por el temor que hoy persiste en las calles de La Aurora.

Asesinato en Málaga 2 Daule
Los dos hombres fueron asesinados dentro de una vivienda de la ciudadela Málaga 2, en Daule.Cortesía

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Informe de violación a Derechos Humanos de EE. UU. cita a El Salvador y Ecuador

  2. Marcela Aguiñaga dice que hay ingratos en la RC: "A veces me planteo si estoy demás"

  3. La Aurora, en Daule: Se construye un centro comercial y tres supermercados

  4. Cómo almacenar frutos secos para mantenerlos frescos y evitar que se echen a perder

  5. Mushuc Runa juega con fuego… y la ortiga de Luis Chango

LO MÁS VISTO

  1. Los dueños de la salud: Las fortunas privadas que el IESS engordó a punta de citas

  2. Mauricio Rodas: Quito empezó a prepararse para desabastecimiento de agua en 2015

  3. Comerciantes y pescadores se preparan para la veda del cangrejo rojo, en Ecuador

  4. Aguiñaga: “Antes, frente a la inseguridad, había comunicados; nosotros actuamos”

  5. Obras en el 'Parque de las Tripas', en Quito, en la mira: piden revisión técnica

Te recomendamos