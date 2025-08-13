La Aurora, en Daule: Se construye un centro comercial y tres supermercados

Nuevos comercios se construyen pese a la inseguridad en La Aurora. Conoce cuáles son los puntos de desarrollo

En La Aurora hay decenas de comercios que ya están funcionando.

La Aurora, parroquia del cantón Daule, vive un momento de contrastes. Mientras el desarrollo urbanístico y comercial avanza a paso firme, los casos de robos, secuestros y asesinatos mantienen en alerta a sus habitantes, quienes ven cómo el miedo se convierte en un factor cotidiano.

RELACIONADAS El atroz crimen de La Aurora que enmudece a la mayoría de los concejales de Daule

En los últimos meses, la zona ha sido escenario de múltiples hechos delictivos que han impactado en la sensación de seguridad de la población.

Pese a este clima de incertidumbre, la inversión privada no se detiene y continúa levantando proyectos que apuntan a dinamizar la economía local.

Centros comerciales y supermercados en construcción

Parques, malecón y canotaje: Los proyectos que podrían cambiar La Aurora Leer más

El primero de ellos es el nuevo Gran Akí de La Joya, cuya construcción se encuentra en su etapa final. Ubicado junto a Plaza Tía, este establecimiento promete convertirse en un nuevo polo de atracción comercial para la parroquia, incrementando el flujo de visitantes y fortaleciendo la oferta de servicios.

Sobre la vía principal, conocida como vial 1, avanza la edificación de la moderna Plaza The View. Este complejo contará con 120 locales distribuidos en 40.000 metros cuadrados y albergará marcas reconocidas como Supermaxi, Pharmacys y Dipaso.

En ese mismo corredor vial, la Corporación El Rosado también apuesta por La Aurora con la construcción de un nuevo Mi Comisariato. Esta obra ampliará la oferta de supermercados y reforzará la presencia de la cadena en el sector.

A esta lista se suma otro proyecto en etapa inicial: un nuevo centro comercial que se edificará frente al gimnasio Taurus. La colocación de la primera piedra está prevista para los próximos días, marcando así el inicio de una infraestructura que continuará impulsando la transformación urbana de La Aurora.

La inseguridad, el enemigo del desarrollo de infraestructura

Capturan a presunto asesino del doble crimen en Málaga 2, Daule Leer más

Pero el desarrollo no oculta la otra cara de la realidad. La inseguridad sigue siendo el principal enemigo del progreso. El pasado 9 de agosto, dos personas fueron asesinadas dentro de una vivienda en la urbanización Málaga 2, hecho que generó conmoción y temor entre los vecinos.

Según recogió Diario EXPRESO, muchos residentes evitan revelar su identidad por miedo a represalias y sienten que las autoridades no han tomado medidas efectivas para frenar la ola de violencia.

Este contraste entre el avance en infraestructura y la creciente inseguridad plantea un reto urgente para el cantón Daule: garantizar que la inversión y el desarrollo vayan de la mano con políticas de seguridad sólidas. De lo contrario, el crecimiento económico podría verse opacado por el temor que hoy persiste en las calles de La Aurora.

Los dos hombres fueron asesinados dentro de una vivienda de la ciudadela Málaga 2, en Daule. Cortesía

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ