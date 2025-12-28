Brigitte Bardot: Muere la actriz que marcó una época y desafió las reglas

La actriz francesa Brigitte Bardot, uno de los grandes mitos del cine europeo y figura clave de la cultura popular del siglo XX, falleció el domingo 28 de diciembre a los 91 años, según informó la Fundación Brigitte Bardot mediante un comunicado oficial.

“La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta, la señora Brigitte Bardot, actriz y cantante mundialmente reconocida, que decidió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y su energía a la defensa de los animales”, indica el documento difundido tras conocerse la noticia.

Había pasado tres semanas hospitalizada en Tolón, en el sureste de Francia, debido a una intervención quirúrgica vinculada a "una enfermedad grave", según informó el diario Var Matin. Y en enero de 2023, la actriz ya había sido hospitalizada a causa de una insuficiencia respiratoria.

Una mujer muy bella

Nacida en 1934, en el seno de una familia burguesa francesa, Bardot mostró desde muy joven inclinación artística. Se destacó primero en la danza, disciplina que marcó su formación, y luego incursionó en el modelaje, un camino que la acercó tempranamente a las cámaras y al mundo del espectáculo.

El primer gran impacto mediático llegó en mayo de 1949, cuando una Brigitte de apenas 14 años apareció en la portada de la revista Elle. Aquella imagen cautivó a Roger Vadim, un joven ayudante de dirección de 21 años, quien no solo quedó deslumbrado por su belleza, sino que inició con ella una historia personal y profesional que cambiaría para siempre el cine francés.

Años después, Bardot se casó con Vadim, quien le confió el papel protagónico de Juliette en Y Dios creó a la mujer (1956). La película marcó el nacimiento de su leyenda y la consolidó como sex symbol internacional, símbolo de una feminidad libre y provocadora que rompía con los moldes de la época.

Durante dos décadas de intensa actividad artística, Brigitte Bardot protagonizó casi medio centenar de largometrajes, entre ellos títulos emblemáticos como El desprecio, y desarrolló paralelamente una carrera musical que incluyó más de 70 canciones. Su imagen, estrechamente ligada a los años 50 y 60, trascendió la pantalla y se convirtió en un referente de la moda y el estilo europeos, con una influencia que se mantiene vigente.

Una intensa vida sentimental

En 1960, en pleno apogeo de su fama, dio a luz a Nicolas, su único hijo, en medio de una cobertura mediática intensa y muchas veces invasiva. Años después, la actriz reconoció que aquella experiencia fue traumática, admitiendo que no se sentía identificada con el rol de madre y que la crianza del niño quedó en manos de su entonces esposo, el actor Jacques Charrier.

La vida sentimental de la actriz también ocupó titulares. Tras su relación con Vadim y su matrimonio con Charrier, se casó con el millonario alemán Gunter Sachs, figura habitual de la alta sociedad europea, y posteriormente con el industrial Bernard d’Ormale, vinculado al Frente Nacional francés.

A mediados de la década de 1970, Brigitte Bardot tomó una decisión radical: abandonó definitivamente el cine para volcarse por completo a otra de sus grandes pasiones, la defensa de los animales. Ese compromiso se formalizó en 1986 con la creación de la Fundación Brigitte Bardot, desde la cual impulsó campañas contra el maltrato animal y se convirtió en una de las voces más influyentes del activismo animalista en Europa.

En sus últimos años, la actriz —que en su juventud había encarnado la liberación de las tradiciones en la Francia de posguerra— volvió a estar en el centro del debate público por declaraciones polémicas sobre política, migración y caza, algunas de las cuales derivaron en condenas judiciales por difamación.

Macron lamenta su partida

Muchos la compararon con Marilyn Monroe, una 'Marilyn a la francesa': rubia, magnética, perseguida por los paparazzi y protagonista de una vida privada intensa y conflictiva.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó su pesar por la muerte de la actriz. En un mensaje difundido en la red social X, destacó: “Sus películas, su voz, su fama deslumbrante, sus iniciales, sus penas, su generosa pasión por los animales, su rostro que se convirtió en Marianne: Brigitte Bardot encarnó una vida de libertad”. Y añadió: “Una existencia francesa, un resplandor universal. Nos conmovió. Lloramos a una leyenda del siglo”.

Por su parte, el Elíseo también emitió un comunicado en el que subrayó que “Brigitte Bardot fue aquella a través de la cual Dios creó a la mujer”, en clara alusión a la película que marcó su carrera. El texto oficial la define como “una estrella absoluta del cine francés e internacional, una figura central del imaginario nacional y una voz libre y comprometida”.

