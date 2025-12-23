“Era mi heroína”: George Clooney llora la muerte de su hermana Ada Zeidler
El actor de The Ides of March despide a su hermana tras la lucha contra el cáncer
El actor estadounidense George Clooney anunció con gran tristeza el fallecimiento de su hermana mayor, Adelia 'Ada' Zeidler, quien murió el pasado 19 de diciembre de 2025 a los 65 años, tras una larga batalla contra el cáncer.
En un emotivo comunicado a la revista People, Clooney la describió como una mujer valiente que enfrentó su enfermedad “con humor y coraje”. “Mi hermana, Ada, fue mi heroína. Nunca he conocido a nadie tan valiente. Amal y yo la extrañaremos muchísimo”, declaró el actor junto a su esposa, Amal Clooney.
Según el obituario, Ada falleció en paz, rodeada de sus seres queridos en el hospital St. Elizabeth Healthcare de Kentucky, estado donde vivió gran parte de su vida.
Se comunicaban por email, se llevaban un año de edad y eran inseparables: así era Adelia, la hermana y “heroína” de George Clooney cuya muerte a los 65 años llora el actor https://t.co/TM4MMrY3MI— Vanity Fair España (@VanityFairSpain) December 21, 2025
Una vida dedicada al arte, la educación y su familia
Aunque se mantuvo fuera del foco mediático, Ada construyó una vida marcada por su amor por el arte y la educación. Fue profesora de esa disciplina en una escuela primaria, la Augusta Independent School, donde compartió sus habilidades artísticas con generaciones de estudiantes.
Nacida el 2 de mayo de 1960 en Los Ángeles, era hija del periodista Nick Clooney y de la escritora Nina Bruce Warren. Durante su juventud, obtuvo una beca National Merit Scholar gracias a su destacado rendimiento académico.
A pesar de mantener una vida discreta, Ada siempre estuvo cerca de su hermano en momentos importantes, como su boda con Amal Clooney en Venecia en 2014.
Se casó en 1987 con Norman Zeidler, un capitán retirado del ejército, quien falleció en 2004. Padre de su hijos, Nick y Allison Zeidler Herolaga, a quienes ahora deja en la orfandad.
Despedida y homanaje
La familia Clooney anunció que el funeral se llevó a cabo el lunes 22 de diciembre en Kentucky. Asimismo, se sugirió que las donaciones en memoria de Ada se dirijan a la Biblioteca Memorial Knoedler en Augusta, un gesto en honor a su compromiso con la lectura y la comunidad.
Billy Ray Cyrus le gana un juicio a la mujer que aseguraba ser la madre de MileyLeer más
La partida de Ada llega en una época significativa del año, marcando un cierre doloroso de 2025 para la familia del reconocido actor, quien no ha escatimado en palabras para honrar el legado humano y familiar de su hermana.
La relación George Clooney con su difunta hermana
El actor siempre destacó la relación y buena amistad que tenía con su hermana mayor Ada y cómo ambos siempre estaban en comunicación a lo largo de los años.
Durante una entrevista a The Colombus Dispatch, Ada reveló la particular manera de comunicarse con su hermano menor. "No me gustaría tener su número en mi teléfono y luego perderlo. Él puede llamarme por teléfono, y lo hace de vez en cuando, pero el correo electrónico es más conveniente para los dos", añadió.
Pero al contrario que Clooney, Ada prefiere mantener un perfil bajo ante los reflectores, si bien alguna vez pensó en dedicarse a la actuación, en algún punto se acostumbró a que toda la atención estuviera sobre su hermano. "Disfruto actuar y se me daba bastante bien, pero no tenía la piel lo suficientemente gruesa para ello", concluyó.
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!