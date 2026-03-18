El sector empresarial ecuatoriano mira al sol para asegurar su energía

Las nuevas inversiones en paneles solares aportan de alguna forma a mover la economía del país

El interés por el uso de energía solar continúa creciendo en el sector empresarial ecuatoriano. Cada vez más compañías analizan proyectos para instalar paneles fotovoltaicos en sus instalaciones con el objetivo de reducir su dependencia de la red eléctrica, mejorar su eficiencia energética y avanzar en compromisos de sostenibilidad.

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Algunas empresas ya han logrado importantes avances. Un ejemplo es Agripac, que recientemente recibió un reconocimiento por sus iniciativas de eficiencia energética, mientras que otras compañías se encuentran en distintas etapas de análisis y planificación para implementar este tipo de tecnología.

Entre ellas está Plastigama Wavin, que proyecta incorporar paneles solares en su planta como parte de su estrategia de sostenibilidad y continuidad operativa.

Proyecto solar previsto para 2027

De acuerdo con José Luis Cevallos Palacios, superintendente de Responsabilidad Social y Sostenibilidad de Plastigama Wavin, la empresa tiene previsto que su sistema solar entre en funcionamiento en el segundo semestre de 2027. La inversión es más o menos de 757.000 dólares, por una potencia instalada de 500 kW AC.

Actualmente, la compañía se encuentra en la etapa de análisis de factibilidad para determinar si la instalación de paneles en los techos de la planta es viable.

“El proyecto contempla la instalación de paneles sobre los techos de la planta. Si el análisis estructural confirma que no se requieren adecuaciones adicionales, se podría cumplir con el cronograma previsto”, explicó.

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Energía para procesos industriales

La energía generada por el sistema fotovoltaico se destinará principalmente al proceso de inyección, donde la empresa fabrica parte de sus productos para la conducción y gestión del agua.

Según detalló el ejecutivo, el sistema funcionará bajo un esquema on-grid, es decir, conectado a la red interna de la empresa.

Esto significa que la energía generada por los paneles solares alimentará directamente los tableros eléctricos de la planta, sustituyendo parte del consumo de energía proveniente de la red externa durante el día.

Menos dependencia energética

Para la empresa, la instalación de paneles solares responde tanto a objetivos ambientales como operativos.

Cevallos señaló que la autogeneración de energía renovable permite reducir riesgos asociados al abastecimiento eléctrico, especialmente en procesos industriales que dependen de un suministro continuo.

Además, destacó que un sistema fotovoltaico tiene una vida útil estimada de 25 años o más, lo que lo convierte en una inversión de largo plazo.

“La energía generada durante el día reemplaza parte del consumo de la red externa, lo que nos hace menos dependientes de ella y reduce riesgos para los procesos productivos”, indicó.

Barreras para una mayor adopción

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A pesar del creciente interés e incluso que el precio ha bajado n un 40 %, el uso de paneles solares aún no está ampliamente extendido en industrias y viviendas en Ecuador, la participación de la energía solar dentro de la matriz eléctrica nacional sigue siendo menor al 1 %.

Uno de los principales obstáculos es el costo inicial de inversión, que en muchos casos todavía dificulta lograr retornos de inversión menores a cuatro años. Sin embargo, la reducción de costos tecnológicos y algunos incentivos están ayudando a superar esta barrera.

Otro factor clave es el espacio requerido. Para instalar una planta solar de un megavatio (1 MW) se necesita aproximadamente 10.000 metros cuadrados de superficie.

En el caso de las industrias, el espacio en suelo suele ser limitado, por lo que la instalación generalmente se plantea sobre techos. Sin embargo, estos deben pasar evaluaciones estructurales para confirmar que pueden soportar el peso adicional de los paneles, que suele oscilar entre 25 y 30 kilogramos por metro cuadrado, dependiendo de la tecnología utilizada.

En algunos casos, proyectos de energía solar han sido detenidos debido a que las estructuras de los techos no fueron diseñadas para soportar esa carga adicional, una situación que también se presenta en viviendas.

Transición energética empresarial

A pesar de estos desafíos, especialistas coinciden en que el interés por la energía solar seguirá creciendo en el sector productivo, impulsado por la búsqueda de mayor seguridad energética, reducción de costos y compromisos ambientales.

Proyectos como el que impulsa Plastigama Wavin reflejan cómo cada vez más empresas comienzan a incorporar energías renovables como parte de su estrategia de sostenibilidad y competitividad.

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