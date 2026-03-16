Guayaquil podría convertir su sol en energía con incentivos

Proponen que el Municipio de Guayaquil impulse medidas para expandir el uso de paneles. Usuarios destacan su utilidad

El ahorro se ha convertido en el principal motor para que varios ciudadanos opten por instalar paneles solares en sus domicilios. Ingenieros, expertos en electricidad y usuarios consideran que la Municipalidad de Guayaquil debería incentivar que las viviendas, tanto ya construidas como en proyecto, incorporen estos sistemas, sobre todo ahora que Guayaquil evidencia que varios sectores en vías de desarrollo van creciendo de una forma muy rápida.

Experiencias de usuarios durante los apagones

Para la guayaquileña Blanca Vélez, instalar un sistema de autoabastecimiento eléctrico en su residencia le ha permitido dejar de preocuparse por si las hidroeléctricas cuentan o no con suficiente agua para generar energía para el país. Ella vive en la ciudadela Samanes, en el norte de Guayaquil, y recuerda que durante los apagones registrados en 2024 no sintió angustia porque su vivienda ya contaba con paneles solares.

En 2022, decidió invertir $ 2.150 en el sistema y, dos años después, en medio de la crisis eléctrica, sumó otros $ 700 para adquirir baterías de almacenamiento. Con ese respaldo, la familia de Vélez pudo usar en las noches la cocina, los focos, la refrigeradora, las computadoras y el internet, aunque no los aires acondicionados; para Vélez, no depender de la red eléctrica pública ha sido lo mejor.

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Con esa experiencia coincide el ciudadano Daniel Villacrés, quien decidió instalar paneles solares en su vivienda tras ver cómo sus empleadores aplicaron ese sistema en el lugar donde trabaja. Desde entonces comprobó que estos equipos permiten reducir de forma significativa los costos de energía y se asesoró para saber qué tipos de paneles debía usar.

Con ahorros por $ 5.000 adquirió un sistema de autoabastecimiento eléctrico para su casa. Cuenta que, en ocasiones, ha notado que en su sector se corta la luz -los semáforos se apagan o los vecinos le llaman para avisarle-, pero él no percibe la interrupción porque su vivienda sigue con suministro.

Villacrés considera importante que más ciudadanos opten por energías limpias, sobre todo ante la realidad energética del país y la necesidad de proteger sus electrodomésticos frente a cortes de luz. A su juicio, contar con un sistema propio también brindaría mayor estabilidad en el suministro eléctrico de la vivienda.

Beneficios económicos de inyectar energía a la red

Vélez añade que otro beneficio es la compensación económica cuando se inyecta energía limpia a la red pública. Explica que el Estado descuenta del consumo la cantidad de electricidad entregada al sistema y el usuario solo paga la diferencia, lo que representa un ahorro adicional para el bolsillo.

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Actualmente, hay incentivos tributarios para la industria; pero el Municipio de Guayaquil debería analizar cómo podrían incentivar a que más personas opten por instalar paneles solares. Ricardo Prado Gerente de Ingenierías de EnergyControl

Ricardo Prado, gerente de Ingenierías de la empresa EnergyControl, sostiene que en Guayaquil y en otras ciudades del país los hogares deberían dejar de ser solo consumidores de electricidad. A su criterio, es necesario que pasen a convertirse en prosumidores, es decir, que consuman y también produzcan energía, como ocurre en el caso de Vélez.

Explica que este modelo permitiría aliviar la presión sobre el sistema eléctrico, especialmente en momentos de alta demanda. De esta manera, al inyectar energía a la red, los hogares ayudarían a reducir la carga a nivel nacional.

Propuestas de incentivos municipales

Por ello, a criterio de Andrés Vasco, gerente de Tecnología e Innovación del Grupo Marriott, los gobiernos locales deberían incentivar la instalación de estos sistemas de forma voluntaria y no mediante imposiciones regulatorias. A su juicio, la promoción de energías limpias debe apoyarse en estímulos que motiven a la ciudadanía a adoptarlas.

Por ello, Vasco plantea que el impulso puede darse a través de la agilización de trámites municipales y permisos vinculados a la construcción, renovación o remodelación de viviendas. También sugiere que se reduzcan o flexibilicen tasas asociadas a estos procesos para quienes opten por instalar sistemas de generación solar.

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Si se coloca paneles de mínima capacidad y luego se requiere más, solo se coloca más paneles sin problema, ya que los inversores tienen la capacidad para que el sistema crezca. Iván Endara Docente e investigador de la ESPOL y gerente de Enelectrik

Además, Iván Endara, docente e investigador de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación de la Escuela Superior Politécnica del Litoral y gerente de Enelectrik, considera que los incentivos también podrían vincularse con la reducción del impuesto predial u otros tributos municipales. A su criterio, estas medidas ayudarían a impulsar la adopción de sistemas de generación solar en los hogares, algo que, a su juicio, es más que necesario no solo en la ciudad, sino en el país.

Endara añade que este tipo de beneficios no debería limitarse únicamente a las nuevas instalaciones. Señala que también debería aplicarse a quienes ya cuentan con estos sistemas en sus viviendas.

Costos de instalación según el consumo

Por otro lado, los expertos sugieren que los hogares con consumos superiores a los $ 100 mensuales en electricidad son los que más pueden beneficiarse de invertir en paneles solares. Para cubrir ese nivel de consumo, los sistemas de generación solar suelen tener un costo de entre $ 4.500 y $ 6.000.

En cambio, para viviendas con consumos mensuales de entre $ 30 y $ 40, la inversión requerida es menor. En esos casos, los sistemas solares pueden costar entre $ 3.000 y $ 4.000.

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Está creciendo la demanda de personas que buscan ahorro de energía; sin embargo, sugiero que adquieran sistemas híbridos, para ahorrar y almacenar energía. Andrés Vasco Gerente de Tecnología e Innovación del Grupo Marriott

Requisitos técnicos y análisis previo

No obstante, para su instalación en nuevas construcciones, el usuario debe presentar a la Corporación Nacional de Electricidad del Ecuador un estudio de carga, es decir, una estimación del consumo eléctrico previsto en la vivienda. Este documento forma parte de los requisitos para obtener el permiso de instalación del sistema.

Pero si la entidad determina que el consumo energético proyectado es mayor a la capacidad instalada del sistema fotovoltaico, podría no autorizar su funcionamiento. Es por eso por lo que, en esos casos, Endara sugiere optar por paneles de menor capacidad.

Por otro lado, Vasco recomienda que, si la vivienda ya está construida, los propietarios analicen primero el consumo eléctrico que registran en sus planillas. A partir de ello, sugiere definir qué equipos desean priorizar, como la nevera, el aire acondicionado o el televisor.

En función de esa demanda energética, se determina la capacidad del sistema a instalar. Es decir, del tamaño de la carga dependerá la cantidad de paneles solares que se requiera colocar.

Samborondón. Cuenta con una ordenanza para las Construcciones de Edificación Sostenible y contempla un incentivo para el uso de energías limpias.

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