La obra de George Clooney en Broadway será transmitida en vivo por CNN

'Good night, and good luck' se convierte en la primera obra teatral que se transmite en vivo en televisión.

Ni el propio George Clooney (64) imaginó que su debut en Broadway sería tan exitoso. La obra teatral Good night, and good luck, escrita y protagonizada por el actor, ha batido récords de taquilla. Es por eso que se ha convertido en la pieza no musical más taquillera de la historia reciente de Broadway, con una recaudación que supera los cuatro millones de dólares.

Esta propuesta teatral, parte de la cartelera de la temporada 2024-2025, no solo ha conquistado al público, sino también a la crítica: ha obtenido cinco nominaciones a los premios Tony, incluido el de mejor actor principal para George Clooney.

Bajo la dirección del aclamado David Cromer, ganador del codiciado reconocimiento a la Mejor Dirección de un Musical por The Band's Visit, la obra se ha convertido en un fenómeno artístico y mediático.

Uno de los hitos más importantes es que Good night, and good luck será retransmitida en directo y de forma gratuita por CNN el próximo sábado 7 de junio, desde el histórico teatro Winter Garden de Nueva York.

Esta transmisión en vivo representa un hecho inédito en la historia de Broadway, ya que, si bien otras producciones han sido grabadas para su emisión posterior, es la primera vez que una función se retransmitirá en tiempo real por televisión.

En un comunicado, Clooney aseguró: “No puedo expresar lo emocionante que es hacer algo inédito. CNN es el lugar perfecto para llevar esta historia de valentía a mucha más gente de la que hubiéramos imaginado. Televisión en directo. Sin red. Abróchense los cinturones”.

Good Night, and Good Luck: de película nominada al Óscar a éxito teatral en vivo

La obra es una adaptación teatral de la reconocida película Buenas noches, y buena suerte (2005), dirigida y protagonizada también por Clooney, que en su momento recibió múltiples nominaciones a los Óscar, Globos de Oro y BAFTA.

La historia gira en torno al periodista Edward R. Murrow (1908-1965), y su valiente enfrentamiento con el senador Joseph McCarthy durante la famosa caza de brujas anticomunista de los años cincuenta en Estados Unidos.

Murrow, cuyo verdadero nombre Egbert Roscoe Murrow, es considerado pionero de la radiodifusión de noticias. Entre sus grandes logros está la producción de una serie de reportajes en su programa See it now, que contribuyeron a la censura del senador McCarthy.

Durante sus diez años en el Senado, Joseph McCarthy (1908-1957) y su equipo ganaron relevancia por emprender una persecución implacable a gente del gobierno de los Estados Unidos y otros sospechosos a los que acusaban de ser agentes soviéticos o simpatizantes del comunismo infiltrados en la administración pública, las artes o el ejército.

Good night, and good look, un éxito sin precedentes

Desde su estreno el pasado 12 de marzo, la obra ha tenido un éxito arrollador. Coescrita por Clooney y su colaborador habitual Grant Heslov, Good night, and good luck ha logrado recuperar su inversión inicial de 9,5 millones de dólares. Cada entrada tiene un precio promedio de 302 dólares, lo que evidencia la alta demanda por ver este potente drama en escena.

La producción superó incluso al anterior récord de la obra Othello, que fue protagonizada por Denzel Washington y Jake Gyllenhaal. Este logro reafirma el peso que tiene Clooney, no solo en el cine, sino también ahora como figura central en el teatro contemporáneo.

Con una historia poderosa, una actuación destacada y un hito televisivo inédito, Good night, and good luck marca un antes y un después en Broadway.

