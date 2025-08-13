Cartas de lectores: Peatonales abandonadas en Urdesa Central

Las peatonales entre Ilanes y Jiguas están en completo abandono. Aunque el centro de salud cercano ha sido pintado, los materiales usados fueron arrojados en la jardinera. En Bálsamos, entre Ilanes y Jiguas, la situación es igual: piso lleno de maleza, jardineras sucias y abandonadas. Lo mismo ocurre en Acacia y V. E. Estrada, aunque esta última luce ligeramente mejor por estar en una calle principal. Las peatonales que deberían acortar camino son intransitables, sucias y tristes. Frente a mi casa hay una que he transformé en jardín desde hace 63 años. La cuido con esmero, gasto en jardinero, vitaminas y tierra de buena calidad. Es mi alegría ver florecer mis ixoras y la visita de abejas y aves.

Desearía caminar por las peatonales en vez de calles con tráfico, como Ilanes o Jiguas, pero es imposible por el estado del suelo y la basura. Pido a EXPRESO un reportaje que muestre el abandono municipal. El alcalde Álvarez debería enviar personal a limpiarlas y sancionar a quienes viven de espaldas a estos espacios ecológicos. En Mirtos, entre Ilanes y Jiguas, hay otra jardinera en pésimo estado. Las familias cercanas podrían unirse para pintarla y poner flores fáciles de cuidar, pero no lo hacen. Muchos solo reaccionan con multas.

El descuido es constante. No hay amor por Urdesa Central. Si les da igual su entorno, ¿qué se puede esperar? Aquí no se ha hecho ninguna regeneración. ¿Qué ha hecho el alcalde Álvarez? Prometió invertir los impuestos en cada sector. En Urdesa pagamos altos tributos.

En dos meses cumpliré 83 años. Siempre pago mis impuestos puntualmente. Pido una entrevista con el alcalde tras hacer el reportaje y mostrarle fotos. Nunca nos ha visitado. Queremos que camine por las peatonales y vea la realidad. Dudo que él o sus familiares vivirían frente a estas zonas abandonadas. Muchos vecinos dicen: “eso le toca al Municipio, nosotros pagamos impuestos.” Pero si todos pensaran así, nada cambiaría.

La Av. Circunvalación Sur, también llamada Jorge Pérez Concha, fue declarada avenida por León Febres-Cordero, pero no fue regenerada. Las aceras son intransitables. Yo mandé a hacer la mía por amor a mi entorno. El alcalde Álvarez debe encargarse de regenerar esta avenida, como nos merecemos.

Laura Esther Gómez Serrano