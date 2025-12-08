Además de Pabel Muñoz, otro nombre se perfila para disputar la Alcaldía de Quito

El legislador de ADN, Andrés Castillo, no descartó entrar en el tablero político por la Alcaldía de Quito.

A poco más de un año de las elecciones seccionales de febrero de 2027, donde el país elegirá a prefectos, alcaldes, concejales y otras autoridades locales, en Quito empiezan a sonar los primeros nombres para competir por la Alcaldía.

Aunque todavía no existen confirmaciones oficiales, las señales políticas apuntan a que la contienda capitalina ya está en marcha.

Uno de los primeros en aparecer en el radar es el actual alcalde Pabel Muñoz, quien en al menos dos ocasiones ha dejado abierta la posibilidad de buscar la reelección.

Durante un evento por las fiestas de Quito, celebrado el 5 de diciembre en el mercado Mayorista, Muñoz volvió a referirse al tema, aunque sin anunciar una decisión definitiva.

“Ya llegará el momento de formalizar la decisión”, dijo ante los asistentes. Aseguró que está dispuesto a ofrecer “una alternativa democrática a la ciudad” y contrastó su gestión con el panorama político nacional, afirmando que no imagina a Quito bajo un modelo de “abandono, inacción e indolencia”.

El alcalde también remarcó que cualquier determinación deberá construirse “con la militancia” y “con el pueblo quiteño”. “Será la gente la que tenga la última palabra”, concluyó, recibiendo aplausos del público.

¿De asambleísta a alcalde?

Otro nombre que ha empezado a ganar presencia es el de Andrés Castillo, actual asambleísta por ADN. En una entrevista con Carlos Vera, Castillo fue consultado sobre la posibilidad de postularse a la Alcaldía de Quito y, aunque evitó un pronunciamiento directo, dejó ver que no descarta esa opción.

“Siempre he querido servir a mi ciudad y creo que lo puedo hacer”, señaló. Ante la pregunta de si abandonaría la Asamblea, respondió: “Yo estoy donde soy útil, creo que ahora soy útil en la Asamblea. Seguiré trabajando por ser el mejor legislador. Ya vendrán tiempos para tomar definiciones”.

Castillo, sin embargo, dejó varias reflexiones sobre el perfil que, a su criterio, debería tener el próximo alcalde de la capital. Consideró que la gestión municipal debe legitimarse “cuando la gente ve obra, cuando ve que llega a su casa”, y criticó que “los últimos alcaldes se han convertido en el patio trasero de Carondelet”.

Además, insistió en la necesidad de un proceso político que agrupe fuerzas, pero “no en torno a la izquierda que ha tenido sometida a la ciudad”.

El exacalde, Jorge Yunda, es nombre que ha circulado. En octubre, EXPRESO lo consultó y señaló que no está pensando por ahora en regresar a la política activa. “Estoy luchando con mi empresa en una situación difícil del país. No estoy pensando en ninguna candidatura por el momento", aseguró.

