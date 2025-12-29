Policía decomisa 222 toneladas de droga en 2025, por debajo del récord de 2024

La Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía ha ejecutado 9.199 operaciones contra el narcotráfico en este 2025.

La Policía Nacional del Ecuador informó que entre el 1 de enero y el 29 de diciembre de 2025 ha decomisado 222 toneladas con 37 kilos de drogas. Se trata de una cifra alta pero inferior al récord histórico registrado en 2024, cuando incautó 294,61 toneladas de droga.

El balance de 2025 se da en medio de una intensa actividad operativa contra el narcotráfico. Solo entre el 21 y el 27 de diciembre, la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas ejecutó varios operativos a escala nacional. En estos últimos días, los agentes golpearon al narcotráfico e incautaron más de 5,5 toneladas de alcaloides, principalmente cocaína, además de detener a varias personas presuntamente vinculadas a redes de tráfico y microtráfico.

Entre los golpes más relevantes de esa semana constan decomisos en Manabí, Guayas, El Oro, Sucumbíos, Imbabura y Pichincha. En estos operativos se encontraron cargamentos de varias toneladas ocultos en fosas subterráneas o camuflados en contenedores con destino a Europa. De acuerdo con la Policía, estas operaciones evitaron que más de 51 millones de dosis lleguen al mercado ilegal, con una afectación económica superior a los 10,9 millones de dólares a nivel nacional.

En lo que va del año, la Policía reporta 9.199 operativos antidrogas y 11.244 personas detenidas, de distintas nacionalidades, vinculadas a estos delitos.

La Policía también ha informado sobre la desarticulación de 74 estructuras delictivas en lo que va del año, entre ellas organizaciones vinculadas a Los Tiguerones, la mafia albanesa y Los Choneros, cuyo cabecilla, alias Fito, figura entre los principales objetivos investigados, junto con otros líderes criminales. Fito, además, fue extraditado.

Menos que en 2024, pero aún por encima del promedio histórico

La cifra acumulada en 2025 contrasta con la de 2024, cuando Ecuador alcanzó un máximo histórico de 294 toneladas decomisadas, de las cuales 17,5 toneladas estaban destinadas al mercado interno y 277 toneladas al tráfico internacional. Ese año, según informó la Policía, las incautaciones generaron una afectación económica estimada en 547 millones de dólares a las organizaciones narcodelictivas.

En diciembre de 2024, cuando el conteo aún iba por 282 toneladas, la entonces ministra del Interior, Mónica Palencia, ya había señalado que el volumen superaba en un 29 % lo incautado en 2023, consolidando a ese año como el de mayor decomiso de drogas en la historia del país.

Durante 2024 también se destruyeron 302,85 toneladas de droga, una cifra menor a las 450 toneladas eliminadas en 2023, pero superior al promedio de los últimos cuatro años. La destrucción se realiza mediante el método de encapsulamiento, bajo orden judicial y con asistencia técnica de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), con una capacidad de eliminación de entre 1,7 y 2 toneladas por hora.

Ecuador, punto clave del narcotráfico regional

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con puertos estratégicos sobre el Pacífico y una economía dolarizada, Ecuador se ha consolidado en los últimos años como un corredor clave para el tráfico internacional de drogas, especialmente hacia Europa y Norteamérica.

