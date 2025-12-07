Cantonización en Tumbaco está estancada y genera inconformidad

La iniciativa de cantonizar a Tumbaco nació en 2018. Para la Prefectura, la propuesta debe venir de juntas parroquiales

Población. Tumbaco es una de las parroquias rurales que más ha crecido en los últimos años. Según el INEC, tiene cerca de 80.000 habitantes.

Convertirse en un cantón independiente de Quito continúa siendo un anhelo lejano para la parroquia de Tumbaco, ubicada al oriente de la capital. Siete años después de que el proyecto se planteara formalmente, en 2018, los pasos hacia la cantonización son lentos y llenos de obstáculos administrativos y políticos.

Le invitamos a que lea: AMT detiene a chofer ebrio que conducía tanquero con combustible en la Ruta Viva

Reclamos por obras inconclusas y vialidad en deterioro

Para la Junta Cívica del Valle de Tumbaco, el deseo de autonomía nace de una constante sensación de abandono. Calles deterioradas, obras inconclusas, problemas de basura, inseguridad y una administración municipal percibida como lejana han cimentado la idea de que la solución debe venir desde la propia comunidad. Una encuesta realizada por la organización muestra que el 65% de los habitantes siente que la Alcaldía de Quito no da importancia a la zona.

Desmantelan red que falsificaba licor en Quito: hallan etiquetas y sellos falsos Leer más

En la comuna Leopoldo Chávez, esta percepción es marcada. Claudio Chuquimarca, uno de sus representantes, asegura que la separación sería un alivio: “Ya no soportamos más el abandono de las autoridades”. En esta comunidad, donde viven 1.200 comuneros y sus familias, las quejas se repiten: obras a medias y vías en mal estado. “El hecho de que seamos una comuna no implica que nos tengan en el olvido. También pagamos por mejoras, pero no se evidencia un cambio”, afirma.

Desde la Junta Cívica del Ilaló, su secretario, Carlos Albán, explica que varios de los requisitos legales para la cantonización ya se cumplen, como la población suficiente, territorio delimitado y parroquias con más de diez años de creación. Sin embargo, el informe favorable del Gobierno Provincial continúa pendiente.

Este 2025, año electoral, se ha enfocado en gestiones internas y en aclarar la consulta realizada por la Prefectura a la Procuraduría en 2024. Albán considera que esa consulta fue “sesgada” al sugerir que solo los GAD pueden impulsar la creación de nuevos cantones.

“Si bien los dos últimos cantones, Borbón y San Juan Bosco, fueron promovidos por los GAD, también la ciudadanía puede promover la cantonización. Están tratando de coartar la participación ciudadana; es un tema cívico que lo han hecho político”, sostiene.

La Prefectura, no obstante, respondió a EXPRESO que la Procuraduría contestó el 25 de enero de 2025 e indicó que el “legitimado activo” para iniciar el proceso son las juntas parroquiales. “El trámite podrá continuar cuando sea motivado desde las juntas, y debemos apegarnos a la normativa”, señalaron.

Los obstáculos legales que frenan la cantonización

RELACIONADAS Tumbaco frena obra ilegal en el Chaquiñán tras denuncias por daños ambientales

Están tratando de coartar la participación ciudadana, es un tema cívico que lo han hecho político

Carlos Albán

secretario Junta del Ilaló

Las parroquias rurales, agrega Albán, están llegando a un límite. Menciona que el Municipio es una institución muy obesa, “el que mucho abarca, poco aprieta”, dice. “A las parroquias rurales no nos regresan a ver.

Las obras llegan a cuentagotas y la vialidad en el valle es cada vez más complicada”. Aseguró que otras parroquias, como La Merced y Guangopolo, también están interesadas en sumarse al proceso de cantonización.

El concejal Michael Aulestia coincide en que no hay una cercanía entre las administraciones zonales y la ciudadanía. “No se dan soluciones y no hay legitimidad. Por eso surge la idea de cantonización”. Para el edil, una salida alternativa sería una reforma institucional que permita crear “alcaldías menores” que representen territorios específicos sin fragmentar el Distrito Metropolitano de Quito.

RELACIONADAS Detenidos en Quito por conducir en estado etílico saldrán después de fin de año

Las comunas del valle exigen mayor atención

No hay cercanía con la ciudadanía bajo el modelo de administraciones zonales, no hay legitimidad



Aulestia también señala que, aunque en 2025 se asignaron $ 15 millones del fondo de desarrollo rural a las parroquias, estas no cuentan con partidas para contratar proyectistas ni desarrollar estudios de prefactibilidad y factibilidad, sumado a que no hubo un acompañamiento. En consecuencia, los proyectos no avanzan.

A esto se suma la baja ejecución presupuestaria. La Administración Zonal de Tumbaco, por ejemplo, registra alrededor del 18% este año, y ninguna de las otras administración supera el 45%.

EXPRESO solicitó una entrevista con el administrador zonal de Tumbaco, Julio Valdivieso, sin embargo, nos informaron que su agenda estaba copada. Nos ofrecieron una respuesta para esta semana.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.