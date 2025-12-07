Desmantelan red que falsificaba licor en Quito: hallan etiquetas y sellos falsos

La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti 5) desarticuló una presunta red dedicada a la producción y distribución de licor adulterado en Quito, tras operativos simultáneos ejecutados la madrugada del 2 de diciembre de 2025 en varias viviendas del sur y centro de la capital.

Según la información oficial, el operativo comenzó a las 03:00, cuando los agentes ingresaron a los inmuebles previamente identificados durante la investigación. Dentro de las casas hallaron botellas recicladas listas para ser reutilizadas, etiquetas recién impresas de marcas reconocidas y distintivos falsos del Servicio Nacional de Aduanas (Senae) y del Servicio de Rentas Internas (SRI), insumos que serían usados para simular la originalidad del licor adulterado.

Un sistema completo para falsificar licor

De acuerdo con la Fiscalía, los seis ahora procesados habían montado un laboratorio artesanal destinado a la producción y comercialización de bebidas falsificadas. La estructura operaba desde al menos mayo, fecha en la que se inició la investigación tras una denuncia ciudadana.

Los agentes, con autorizaciones judiciales, realizaron vigilancias, seguimientos y escuchas telefónicas, que habrían confirmado la existencia de un sistema organizado:

En una vivienda imprimían las etiquetas falsas, en otra colocaban los adhesivos en botellas usadas, y luego distribuían el licor adulterado a locales que, según las autoridades, desconocían el origen ilegal del producto.

Audiencia y medidas dictadas por el juez

En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal del caso presentó fotografías de los allanamientos, informes de seguimiento y registros de llamadas intervenidas. No obstante, el juez rechazó el pedido de prisión preventiva para los seis sospechosos.

En su lugar, dispuso medidas sustitutivas, entre ellas la presentación periódica en una unidad judicial y la prohibición de salir del país, mientras avanza la instrucción fiscal.

Delito y penas contempladas en el COIP

La investigación se sustenta en el artículo 217.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la producción, fabricación, distribución, almacenamiento o comercialización de productos de consumo humano adulterados o falsificados.

Este delito contempla penas de cinco a siete años de prisión. El COIP agrega que, si quien comete la infracción es un profesional de la salud, la sanción aumenta a siete a diez años, acompañada de la inhabilitación para el ejercicio de su profesión por un año más, una vez cumplida la pena.

