Nueva red de alcantarillado reducirá presión sobre quebradas de Tumbaco

Más de 80 mil habitantes de cinco sectores se beneficiarán del nuevo alcantarillado en Tumbaco

Trabajo. El proyecto de alcantarillado en Tumbaco se encuentra en el 98% de avance.

Tumbaco está a un paso de concluir la ampliación y modernización de su sistema de alcantarillado, un proyecto que beneficiará directamente a cerca de 80.000 habitantes de la zona nororiente de Quito.

Le invitamos a que lea: “La gente está harta del engaño”: Aquiles Álvarez respalda a Pabel Muñoz en Quito

Una obra que beneficia a 80 mil habitantes

La intervención busca solucionar problemas históricos de reboses de aguas residuales y afectaciones en temporada de lluvias en barrios como Centro Poblado, Comuna Leopoldo Chávez, Churoloma, Los Pinos de Santa Rosa, Patagua Norte y Sur, Chiviquí y las áreas aledañas a la vía Intervalles.

Detenidos en Quito por conducir en estado etílico saldrán después de fin de año Leer más

Con una inversión de 5,1 millones de dólares, la obra incluye la instalación de colectores tipo túnel en la Intervalles, infraestructura clave para conducir de manera segura las aguas residuales y recuperar el entorno urbano, especialmente en los puntos más vulnerables durante el invierno.

La iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio por renovar redes antiguas, reforzar el sistema de conducción de aguas residuales y disminuir la presión sobre las quebradas Patagua y El Payaso. El proyecto se encuentra en un 98% de avance y se prevé su conclusión para enero próximo.

“Estamos construyendo soluciones definitivas que evitarán inundaciones, protegerán el entorno y mejorarán la calidad de vida de miles de familias. La Intervalles y los sectores cercanos tendrán un beneficio directo gracias a los nuevos colectores y a la renovación de redes”, señaló Raúl Escobar, gerente de Construcciones de Epmaps.

RELACIONADAS Pabel Muñoz denuncia trabas del Gobierno y defiende gestión en la Fundación de Quito

Avance del 98% y entrega prevista para enero

La obra contempla múltiples frentes de intervención: la ejecución de túneles del Interceptor Sanitario Intervalles, redes de alcantarillado, pozos de avance y conexiones domiciliarias. Además, se realiza la reposición de la carpeta asfáltica, la construcción de interceptores sanitarios y pluviales, obras de protección en descargas y la instalación de tramos de tubería de acero y PVC, reforzando así la infraestructura para las próximas décadas.

Para los vecinos de Tumbaco, la finalización de este proyecto representa un cambio tangible en su entorno. Durante años, las lluvias provocaban desbordes y afectaciones en vías y viviendas, generando riesgos sanitarios y daño ambiental.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.