“La gente está harta del engaño”: Aquiles Álvarez respalda a Pabel Muñoz en Quito

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, asistió este 6 de diciembre a la sesión solemne por los 491 años de la fundación de Quito, invitado por su homólogo Pabel Muñoz. Durante el acto, Álvarez destacó el honor que representa para él y para Guayaquil acompañar a la capital en esta fecha histórica y expresó su respaldo político al alcalde quiteño.

“Me invitó Pabel, es un honor poder compartir. Habíamos intentado asistir en los últimos dos años, pero fue imposible por diferentes situaciones. Esta vez pudimos y era algo que queríamos hacer desde hace tiempo”, señaló Álvarez, quien remarcó su felicitación a Quito y su apoyo a la actual administración municipal.

Críticas al Gobierno por la falta de apoyo a los municipios

Consultado sobre las declaraciones de Pabel Muñoz respecto a la falta de apoyo del Gobierno central y las trabas a los municipios, Álvarez coincidió plenamente. “Por supuesto. Es público y notorio. Uno puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no a todos todo el tiempo”, afirmó, aludiendo a los resultados electorales del 16 de noviembre como “la muestra de que la gente está harta del engaño”.

El alcalde guayaquileño cuestionó que el Gobierno no respalde a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), pese a que —según dijo— son quienes sostienen al país con obras, servicios y gestión, aun cuando los pagos llegan “tarde, mal y nunca, con bonos”.

Álvarez advirtió que esta modalidad de pagos genera dificultades financieras:

“En su contabilidad, Quito registra más de 300 millones en pagos con bonos; Guayaquil bordea los 400 millones. Eso castiga en el mercado y ningún municipio puede gestionarlos con normalidad”. Añadió que esta situación afecta a contratistas y prestadores de servicios, complicando la ejecución de obras.

Pese a las dificultades, afirmó: “Hacer gestión con persecución permanente es difícil, pero Dios con nosotros y el pueblo con nosotros; estoy seguro de que prevaleceremos”.

Su mirada sobre la Revolución Ciudadana

Sobre la situación interna de la Revolución Ciudadana, Álvarez señaló que es normal que existan diferencias dentro de cualquier organización política, pero confía en que la próxima convención fortalecerá al movimiento.

“Siempre me duele cuando hay algún problema porque compartimos mucho la visión de la Revolución Ciudadana”, dijo, y resaltó la influencia del expresidente Rafael Correa: “Su liderazgo tiene mucho que ver”.

