Sal Quiteña 2024: los sabores que conquistaron las Fiestas de Quito

Hamburguesas artesanales destacaron entre las propuestas del Festival Sal Quiteña, atrayendo a visitantes con sabores locales e innovadores.

Hornado, hamburguesas, fritadas, tripa mishki y dulces tradicionales fueron parte de una nueva edición del Festival Gastronómico Sal Quiteña, un evento que llenó de aroma, música y tradición el parque Bicentenario durante tres días por los 491 años de fundación de Quito. La feria no solo celebró la identidad culinaria de la ciudad, sino que impulsó la reactivación económica de decenas de emprendedores gastronómicos.

Le invitamos a que lea: Quito demanda liderazgo real para corregir su rumbo

Entre los stands más concurridos estuvo el de Fritadas Tradición, encabezado por Fernando Oña, quien llegó desde Calderón con un equipo que lleva 30 años en el mercado. Para él, la fritada es “el plato más típico de las Fiestas de Quito” y estos espacios representan una oportunidad invaluable:

Perros en adopción brillan en colorida sesión por las Fiestas de Quito Leer más

“Estos eventos son una ventana donde los emprendedores pueden venir y mostrarse. En 2023 ganamos la mejor fritada de Quito en el Hueca Fest”, recuerda Oña mientras atiende a los visitantes que hacen fila para probar su receta.

Sabores de la Ruta Escondida

La feria también dio protagonismo a los productores de la Ruta Escondida, quienes llevaron la riqueza agrícola del noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito.

Desde Perucho llegó Lorena Arizaga con mandarina, aguacates y una variedad de frutas que se cultivan en la parroquia.

“Nuestro sector es privilegiado porque se da de todo. Esta es una buena iniciativa para darnos a conocer y mostrar la producción de nuestras parroquias”, afirmó. Los pasteles, jugos y panes elaborados a base de mandarina se convirtieron en uno de los atractivos más buscados del evento.

Desde Perucho, emprendedores llevaron frutas y preparaciones tradicionales para destacar la diversidad productiva de esta parroquia del Distrito. Karina Defas

El chocho, protagonista de la edición 2024

Este año, el festival destacó al chocho, reconocido como un superalimento ancestral que gana cada vez más presencia en la gastronomía local. Su relevancia es tal que Quito busca alcanzar un Récord Guinness relacionado con este ingrediente, un hito que posicionaría a la capital en el escenario gastronómico internacional.

La entrada al festival se realizó mediante la donación de un producto no perecible como parte de la campaña “Dona con Corazón”. Con ello, se espera reunir 12.500 canastas alimentarias para familias en situación de pobreza durante las festividades de fin de año.

Fritadas Tradición, desde Calderón, fue uno de los stands más concurridos del festival, reconocido por su sabor y trayectoria de 30 años. Karina Defas

60 exponentes y un ambiente para disfrutar

Más de 60 actores gastronómicos —entre restaurantes, huecas, cafeterías, mercados, pastelerías y la industria agroalimentaria— participaron con propuestas que destacaron la autenticidad y diversidad de sabores de Quito, bajo criterios de calidad, sostenibilidad y seguridad alimentaria.

Uno de los stands más atractivos fue el de La Martina, emprendimiento que lleva 25 años dedicado a la tradicional tripa mishki, otro plato emblemático de la capital.

RELACIONADAS Más de 30 parroquias de Quito intercambian saberes

Además, el festival ofreció una agenda artística con ritmos tropicales y cumbia bailable, creando un ambiente festivo ideal para turistas y residentes.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.