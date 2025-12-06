Más de 30 parroquias de Quito intercambian saberes

Presencia. Decenas de artistas muestran la interculturalidad en estas fiestas de fundación de Quito.

Hasta mañana 7 de diciembre, la Plaza de San Francisco se convertirá en un gran punto de encuentro para celebrar la esencia de la ruralidad quiteña. Bajo el nombre ‘Quito es rural’, decenas de gestores culturales de las 33 parroquias del Distrito llegarán al Centro Histórico de la capital para compartir sus saberes, tradiciones y formas de vida con el público.

El objetivo de la jornada, que se realiza como parte de las actividades por los 491 años de fundación de la ciudad, es dar visibilidad y valor a la diversidad cultural que florece fuera del perímetro urbano, convocando a familias, visitantes y amantes de la cultura a un recorrido lleno de música, danza, teatro y espacios de aprendizaje que conectan con la memoria viva de las comunidades.

En dicha plaza, desde las 09:00 hasta las 18:00, habrá muestras de oficios, conocimientos ancestrales, prácticas de sanación, juegos familiares y expresiones de los patrimonios vivos de las parroquias. Además, propuestas escénicas y musicales durante toda la jornada.

​¿Qué celebra la Fundación de Quito?

Los 491 años de la fundación española de la ciudad de Quito, ocurrida el 6 de diciembre de 1534. Esta fecha recuerda el momento en que Sebastián de Benalcázar estableció oficialmente la ciudad de San Francisco de Quito, sobre las faldas del volcán Pichincha, convirtiéndola en una de las capitales más antiguas de Sudamérica.

La conmemoración no se limita únicamente al hecho histórico colonial. También es una oportunidad para reafirmar la identidad mestiza de Quito, que integra la herencia indígena de los pueblos Quitu-Cara, la influencia española y las expresiones culturales modernas. Por eso, las fiestas se viven como un espacio de encuentro intercultural donde tradición y contemporaneidad se mezclan.

