Militares reforzarán la seguridad en zonas comerciales de Los Ríos durante diciembre

iEl ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, comentó que las fuerzas de seguridad incrementarán su presencia en las áreas comerciales de Los Ríos.

Las fuerzas de seguridad incrementarán su presencia en las áreas comerciales de Los Ríos durante todo el mes de diciembre, con el objetivo de brindar mayores condiciones de tranquilidad a la ciudadanía en la temporada de compras y permitir que los establecimientos extiendan sus horarios de atención.

(Te puede interesar: Cae alias Manabita en Los Ríos, señalado como objetivo clave de la banda Los Lobos)

El anuncio fue realizado en el marco del balance operativo presentado por autoridades de seguridad, quienes señalaron que la medida busca reducir riesgos de delitos en espacios de alto movimiento económico, además de contribuir a dinamizar la actividad comercial en la provincia.

De acuerdo con la información oficial, el despliegue coincide con una serie de intervenciones ejecutadas desde el 21 de noviembre por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En este periodo se realizaron más de 2.000 operaciones, que dejaron como resultado:

Estos operativos, según las autoridades, han permitido mantener el control estatal en los 13 cantones de la provincia. Cortesía

Resultados de la operación militar

46 aprehendidos, entre ellos 6 objetivos de alto valor

1,5 toneladas de droga incautada

18 armas y 354 municiones decomisadas

256 artefactos explosivos neutralizados

2.049 galones de combustible incautados

9 motocicletas y 5 vehículos recuperados

Estos operativos, según las autoridades, han permitido mantener el control estatal en los 13 cantones de la provincia y afectar la capacidad operativa de grupos delictivos que disputan territorios estratégicos.

(Sigue leyendo: Bryan Soria: revelan nuevos detalles del crimen en un Porsche en Samborondón)

Galo Lara asume la Gobernación de Los Ríos entre polémicas y choques con el correísmo Leer más

En su intervención, el ministro del Interior, Gian Carlo Loffredo, afirmó que en Los Ríos “ya no operan bajo control de estructuras criminales”, y sostuvo que el despliegue del Bloque de Seguridad se mantendrá de forma sostenida. “La provincia está bajo control del Estado y así seguirá hasta debilitar totalmente a estas organizaciones”, señaló.

El funcionario también reiteró que quienes resulten detenidos por actividades vinculadas a crimen organizado serán trasladados a la cárcel de máxima seguridad El Encuentro. “A los delincuentes solo les esperan dos destinos: la cárcel o el infierno”, agregó.

#Urgente 🚨🚨🚨



RESULTADOS EN TERRITORIO: CERCO TOTAL A LOS RÍOS POR EL BLOQUE DE SEGURIDAD.



El trabajo en territorio no se detiene, se intensifica. Esta mañana el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo; el jefe del Comando Conjunto, general Henry Delgado Salvador; y… pic.twitter.com/gsMmZK7kUk — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) December 5, 2025

La presencia militar y policial en espacios comerciales iniciará de inmediato y se extenderá durante todo diciembre, mes con mayor concentración de actividades económicas y movilidad ciudadana

Para leer contenidos de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE A EXPRESO