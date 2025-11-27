Bryan Soria: revelan nuevos detalles del crimen en un Porsche en Samborondón

Atacantes se movilizaban en un BMW. A pesar de las láminas de seguridad, los tiros atravesaron el carro

El crimen ocurrió en el sector de Entre Ríos, Samborondón.

Bryan Alejandro Soria, de 32 años, no alcanzó a completar su rutina de ejercicios matutina. La mañana de este miércoles 26 de noviembre, tras adelantar su salida del gimnasio ubicado en la avenida Entre Ríos, en Samborondón, se dirigió a su vehículo Porsche gris para ir a su trabajo. Sin embargo, minutos después fue interceptado y asesinado a tiros por sujetos que se movilizaban en un BMW negro.

Detalles del crimen

El ataque ocurrió cerca de las 10:40. Según el informe preliminar de Criminalística, el vehículo de la víctima recibió al menos 25 impactos de bala calibre 9 milímetros.

Una joven que coincidió con Soria en el gimnasio comentó que lo notó inquieto. “Llegó con una mujer, al parecer su pareja. Ambos se veían impacientes. Solo hizo el circuito de ejercicios, pero no los estiramientos; salió unos diez minutos antes de lo habitual”, relató la testigo.

El sicariato causó alarma en la ciudadanía. GERARDO MENOSCAL

2.772 asesinatos se han registrado en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) desde el 1 de enero hasta el 16 de noviembre.

En el vehículo de la víctima se encontraron únicamente pertenencias personales: cinco celulares, $1.340 en efectivo, dos tarjetas bancarias, una chequera y una agenda color dorado. El occiso presentaba heridas por disparos en varias partes del cuerpo.

Soria era propietario de una empresa de muebles. El Porsche en el que se movilizaba está registrado a nombre de una compañía agrícola.

“Los familiares estaban consternados y no pudieron aportar información sobre posibles amenazas. Esto se determinará conforme avancen las investigaciones”, agregó Egas.

La revisión del automóvil tomó varios minutos debido a que contaba con láminas de seguridad, lo que complicó la apertura de las puertas. Los agentes intentaron primero forzar el seguro posterior del lado del copiloto con una herramienta metálica, pero ante la resistencia del sistema tuvieron que romper la ventana lateral con un martillo para ingresar, levantar los indicios y retirar el cuerpo de Soria, quien residía en una urbanización cercana.

Evidencias y testigos

Según familiares, Soria Alava no tenía conflictos conocidos y se dedicaba a su trabajo en una empresa de diseño de muebles, lo que sugiere que el móvil del crimen podría estar vinculado a la delincuencia común o la violencia criminal.

Un testigo, servidor policial que se encontraba cerca del lugar, relató que al escuchar los disparos se trasladó al sitio y encontró el vehículo con el hombre fallecido. Moradores del sector indicaron que un vehículo tipo Sail, color negro, habría participado en el ataque, huyendo con rumbo desconocido.

Además, se mencionó la participación de otro vehículo, un BMW negro, que fue encontrado abandonado en la ciudadela Atarazana.

Durante las investigaciones, un conductor de transporte ejecutivo declaró que transitaba por la zona sin presenciar directamente el ataque, pero observó un BMW a alta velocidad, que podría estar relacionado con los hechos.

El caso está bajo investigación de la DINASED Z8, con coordinación del fiscal de turno, quien dispuso que el cuerpo sea trasladado al Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la necropsia correspondiente. Hasta el momento no se han identificado sospechosos ni líneas investigativas concretas.

Las autoridades continúan con la recolección de información, entrevistas a testigos, revisión de cámaras públicas y privadas, y coordinación con organismos especializados para esclarecer el crimen.

