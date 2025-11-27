Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

siniestro de tránsito en Quito
La mañana de este jueves 27 de noviembre se registró un siniestro de tránsito en el norte de Quito.Cortesía Bomberos

Siniestro de tránsito en el norte de Quito deja personas afectadas: Hay cierre vial

Fuerte siniestro en Eloy Alfaro deja heridos y cierra parcialmente la vía

La mañana de este jueves 27 de noviembre se registró un siniestro de tránsito en el norte de Quito, que dejó cuatro personas heridas y generó una fuerte congestión vehicular en la zona. El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Eloy Alfaro y Antonio Basantes, según informó el Cuerpo de Bomberos de Quito.

Le invitamos a que lea: En 12 días, 470 conductores superaron límites de velocidad en vías clave de Quito

Cuatro personas afectadas

Fiestas de Quito agenda

Fiestas de Quito 2025: Conoce la agenda del 27 de noviembre

Leer más

De acuerdo con la entidad, el accidente dejó cuatro personas afectadas, quienes recibieron atención prehospitalaria por parte de los paramédicos especializados. Para la emergencia se desplegó un operativo conformado por cinco vehículos de respuesta y 16 efectivos, entre personal de rescate, paramédicos y unidades de apoyo.

La avenida Eloy Alfaro permaneció parcialmente habilitada en ambos sentidos, lo que provocó una importante carga vehicular debido al trabajo de las unidades de emergencia y de la Policía Nacional. El área fue acordonada con cintas de seguridad mientras se realizaban las labores de atención y remoción.

RELACIONADAS

Imágenes compartidas por Bomberos Quito se observa que la parte frontal de uno de los vehículos quedó completamente destrozada, lo que evidencia la fuerza del impacto.

Las autoridades permanecieron en el sitio para gestionar la movilidad y determinar las causas del siniestro, mientras los equipos especializados concluyeron las tareas de estabilización y reporte.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Armada del Ecuador abre reclutamiento 2026 para oficiales y tripulantes especialistas

  2. Siniestro de tránsito en el norte de Quito deja personas afectadas: Hay cierre vial

  3. Jugadores que pueden definir el título de LigaPro 2025 para Independiente del Valle

  4. El puente que conecta La Aurora con Guayaquil, nuevamente a oscuras

  5. Venezuela corta vuelos a Iberia, Avianca, Latam y más: esta es la razón

LO MÁS VISTO

  1. Devolución IVA: los derechos de los adultos mayores y personas con discapacidad

  2. Retrasos en devolución del IVA: Finanzas afirma que ha pagado más que en 2024

  3. Jubilados reclaman al Gobierno cumplir la promesa de pensión igual al salario básico

  4. Pabel Muñoz anticipa cambios en su equipo de trabajo: ¿a quiénes pidió la renuncia?

  5. ¿Quién es Bernardo Cordovez, el nuevo presidente del Consejo Directivo del IESS?

Te recomendamos