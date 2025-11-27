Siniestro de tránsito en el norte de Quito deja personas afectadas: Hay cierre vial

La mañana de este jueves 27 de noviembre se registró un siniestro de tránsito en el norte de Quito.

La mañana de este jueves 27 de noviembre se registró un siniestro de tránsito en el norte de Quito, que dejó cuatro personas heridas y generó una fuerte congestión vehicular en la zona. El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Eloy Alfaro y Antonio Basantes, según informó el Cuerpo de Bomberos de Quito.

Cuatro personas afectadas

De acuerdo con la entidad, el accidente dejó cuatro personas afectadas, quienes recibieron atención prehospitalaria por parte de los paramédicos especializados. Para la emergencia se desplegó un operativo conformado por cinco vehículos de respuesta y 16 efectivos, entre personal de rescate, paramédicos y unidades de apoyo.

La avenida Eloy Alfaro permaneció parcialmente habilitada en ambos sentidos, lo que provocó una importante carga vehicular debido al trabajo de las unidades de emergencia y de la Policía Nacional. El área fue acordonada con cintas de seguridad mientras se realizaban las labores de atención y remoción.

Imágenes compartidas por Bomberos Quito se observa que la parte frontal de uno de los vehículos quedó completamente destrozada, lo que evidencia la fuerza del impacto.

💥🚙 #Ahora | Atendemos una emergencia por un siniestro de tránsito en la Av. Eloy Alfaro y Antonio Basantes.



🚑 Nuestros paramédicos brindan atención prehospitalaria a cuatro personas afectadas.



🚒 En el lugar trabajamos con cinco vehículos y 16 efectivos.



🚧 La Avenida Eloy… pic.twitter.com/br2gCda31f — Bomberos Quito (@BomberosQuito) November 27, 2025

Las autoridades permanecieron en el sitio para gestionar la movilidad y determinar las causas del siniestro, mientras los equipos especializados concluyeron las tareas de estabilización y reporte.

