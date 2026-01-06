ATM prohíbe paso de transporte pesado en puentes de La Joya y Samborondón

La medida rige las 24 horas y conlleva una sanción económica. La restricción inicia este 26 de enero

Desde el próximo 26 de enero, los conductores de vehículos que superen las 3,5 toneladas ya no podrán circular por los puentes que conectan a Guayaquil con los cantones vecinos de Samborondón y Daule (sector La Joya). La medida busca preservar la infraestructura vial y reordenar el tránsito en estas zonas de alta congestión.

RELACIONADAS Bianca Salame denuncia agresión en Parque Samanes tras intentar educar a un ciudadano

Una medida entre tres Alcaldías

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) confirmó que la prohibición se aplicará las 24 horas del día. Esta decisión responde a una coordinación entre los municipios involucrados para evitar el deterioro acelerado de estructuras que, técnicamente, no fueron diseñadas para soportar carga pesada constante.

Camión se volcó y generó caos vehicular en la Carlos Julio Arosemena este martes Leer más

La restricción afecta específicamente al transporte pesado mayor a 3,5 toneladas. Esto incluye camiones de carga, tráileres y volquetas que habitualmente usan estos accesos para cortar camino o evitar el tráfico de las vías principales.

Para quienes infrinjan la norma, el golpe al bolsillo será inmediato. Según el artículo 391 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la sanción equivale al 10 % del Salario Básico Unificado (SBU). Considerando el salario vigente en 2025, la multa asciende a $ 46.

Ante el cierre de estos accesos para la carga pesada, la ATM ha definido un corredor logístico obligatorio. Los conductores deberán utilizar el Puente Vicente Rocafuerte, estructura conecta la avenida Francisco de Orellana con dos arterias estatales claves: La vía E40 (Avenida León Febres Cordero – Daule) y la E486 (Vía a Samborondón).

Un camión se volcó en la avenida León Febres Cordero, debajo del puente que conecta la parroquia La Aurora, en Daule, con la autopista Narcisa de Jesús, en Guayaquil. archivo

Señalización y control desde enero

Previo al inicio de las sanciones, se ha instalado señalización vertical en los accesos a los puentes de Guasamda (Samborondón) y La Joya (Daule) para advertir a los choferes. Aunque la ATM menciona que la medida busca "fortalecer la seguridad vial", la realidad para los transportistas es que deberán recalcular sus tiempos de traslado al tener restringidos dos de los atajos más utilizados para ingresar o salir del Puerto Principal.

La entidad de tránsito ratificó que los controles serán estrictos a partir de la fecha señalada para garantizar que el flujo vehicular liviano no se vea entorpecido por automotores de gran calado.

RELACIONADAS Bianca Salame denuncia agresión en Parque Samanes tras intentar educar a un ciudadano

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!