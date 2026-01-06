Camión se volcó y generó caos vehicular en la Carlos Julio Arosemena este martes

Un camión se volcó generando congestión y daños a infraestructura pública; la ATM retuvo el vehículo

Guayaquil. El hecho se registró la mañana de este martes 6 de enero.

Los primeros rayos del sol aparecían pasadas las 6:00 de este martes 6 de enero de 2026, cuando se registró un accidente de tránsito en la avenida Carlos Julio Arosemena, en el norte de Guayaquil. Esta arteria, una de las más transitadas de la ciudad, presentó un fuerte congestionamiento con el paso de los minutos.

Según reportes, un camión cargado de productos se volcó a un costado del carril exclusivo de la Metrovía, cerca de una gasolinera de la zona.

Hasta el sitio acudieron elementos de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), que informó a través de sus cuentas oficiales que las cámaras de monitoreo captaron el siniestro cerca de Almacenes Pycca, en dirección hacia la vía a Daule.

📢 La #ATM informa que, tras un #SiniestroDeTránsito registrado en la Av. Carlos Julio Arosemena, un vehículo ocasionó daños a infraestructura considerada bien de uso público.



Ante esta situación, y conforme al procedimiento establecido, el vehículo fue retenido y trasladado al… pic.twitter.com/i1Jm7LyP0L — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) January 6, 2026

La congestión se extendió a todo el tramo afectado, generando largas filas de automotores. Pasadas las 10:00, la ATM comunicó que el vehículo provocó daños en infraestructura considerada bien de uso público.

¿Qué pasará con el vehículo involucrado?

"Ante esta situación, y conforme al procedimiento establecido, el vehículo fue retenido y trasladado al Centro de Retención Vehicular (CRV), a fin de continuar con las acciones administrativas y legales correspondientes por los daños causados", detalló la institución.

Pero este no fue el ´único siniestro de tránsito en Guayaquil este martes 6 de enero. Otro más se reportó en la intersección de Laureles y Jorge Pérez Concha, en la ciudadela Urdesa; también sobre el paso a desnivel de la avenida José Julián Coronel, en sentido hacia la avenida Quito.

RELACIONADAS Otra vez el olor a caucho quemado invade zonas de Guayaquil

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!