Otra vez el olor a caucho quemado invade zonas de Guayaquil

Un intenso olor a caucho quemado volvió a ser percibido por ciudadanos en varios sectores de Guayaquil la noche de este lunes 5 de enero, sin que hasta el momento las instituciones de emergencia hayan recibido reportes sobre el hecho.

Cerca de las 19:00, Elizabeth Endara salió de su vivienda en Sauces 2 para constatar que todo esté en orden en los exteriores, al percibir un fuerte olor a caucho quemado. "Pensé que se estaba quemando el arroz y fui a la cocina, pero estaba todo normal. El olor ingresó a la casa, era como que algo se quemaba cerca", dijo la ciudadana.

Otros ciudadanos, como Felipe Ricaurte, habitante de la ciudadela Kennedy, también lo percibió a 20:00 del lunes 5. "Me empezaron a arder las fosas nasales, estaba fuerte. No es la primera vez que huele así tan fuerte. Primero pensé que era un incendio, después que era la contaminación del ambiente por la quema de los años viejos, pero no vi nada en redes", dijo.

En diciembre pasado, un hedor similar afectó a zonas del norte y oeste de la ciudad, entre ellas la vía a la costa. En esa ocasión, los residentes de esas zonas no recibieron explicaciones de las autoridades.

Olor a caucho quemado en Guayaquil: quejas en redes sociales

En redes sociales, usuarios también pidieron respuestas a las instituciones competentes sobre el hedor percibido.

Pilar Cornejo, catedrática, publicó a las 21:48 del lunes 5 de enero en X: "Fuerte olor a quemado por más de tres horas en zona de Albatros-Policentro. Algún incendio @BomberosGYE ? @segura_ep ?", sin recibir contestación.

La usuaria Erika Borbor también se expresó en X. "@segura_ep @BomberosGYE @EmergenciasEc @Cupsfire_gye @alcaldiagye otra noche con olor a humo, quemado. Incendio donde? Nunca dan explicaciones. Leí en el centro huele y yo estoy en Bim Bam Bum frente a los ceibos", expuso.

La usuaria @lizzy087 posteó el siguiente mensaje a las 21:09: "Hace una hora hay un olor a quemado aquí en el centro de Guayaquil".

Olor a caucho quemado en Guayaquil: ¿qué dicen las autoridades?

EXPRESO consultó a Segura EP sobre la existencia de llamadas ciudadanas relacionadas con el intenso olor a caucho quemado. La institución indicó, la mañana de este martes 6 de enero, que no ha recibido reportes. La misma respuesta se obtuvo del sistema integrado de seguridad ECU 911.

