Bianca Salame denuncia agresión en Parque Samanes tras intentar educar a un ciudadano

La comunicadora y funcionaria de Pro Animal fue insultada y su credencial lanzada a una alcantarilla

Bianca Salame, comunicadora y funcionaria de la Dirección de Protección de los Derechos de los Animales (Pro Animal), fue víctima de una agresión verbal en el Parque Samanes, al norte de Guayaquil. El incidente ocurrió el lunes 5 de enero cuando intentó socializar la ordenanza municipal con un ciudadano que mantenía a su mascota sin las medidas de seguridad correspondientes en un espacio público.

¿Qué desató el incidente en Parque Samanes?

El hecho se registró cuando Salame, al salir de su oficina en Samanes, divisó a un perro blanco suelto. Al intentar acercarse al dueño para explicarle los riesgos y la normativa vigente, el sujeto reaccionó de manera violenta. Según el testimonio de la funcionaria, el hombre comenzó a insultarla en inglés y español, alegando que ella estaba intentando robarle el can, pese a que su intención era devolverlo y educar sobre la tenencia responsable.

La situación escaló cuando el individuo le arranchó la credencial municipal a Salame y la arrojó a un desagüe pluvial. El ciudadano justificó su ira alegando que, minutos antes, había tenido un altercado con un agente de la ATM por una supuesta multa de tránsito, descargando su frustración contra la funcionaria de Bienestar Animal.

Tras la publicación de la denuncia en redes sociales, la respuesta de la comunidad no se hizo esperar. Varios usuarios identificaron al agresor como un residente del sur de la ciudad, conocido por protagonizar escándalos similares en centros comerciales y en el sector de Samborondón.

Figuras como Erika Vélez expresaron su solidaridad a la funcionaria, quien se veía afectada por el altercado que tuvo con el ciudadano.

El control de mascotas en espacios públicos no es solo un capricho, sino una norma de convivencia estipulada en las ordenanzas de Guayaquil. Bianca Salame enfatizó que su labor en Pro Animal prioriza la educación antes que la sanción: "Antes de multar, uno educa", sostuvo. El uso de la correa previene atropellamientos, peleas entre perros y garantiza la seguridad de los transeúntes en zonas de alta afluencia como el Parque Samanes.

"No voy a dejar de educar a las personas que dejan sueltos a sus perros. Esto es una responsabilidad enorme de respeto y educación", concluyó la funcionaria.

